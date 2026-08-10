La recaudación de Río Negro creció un 9% en julio

Los ingresos de Río Negro por impuestos provinciales tuvieron un incremento del 9% en julio respecto del mes anterior, con unos 82.330 millones de pesos recaudados.

Los datos del séptimo mes del año grafican una variación del 43,45% comparado con julio de 2025, por encima también de la evolución inflacionaria que ronda el 33,5%.

Según el informe mensual de la Agencia de Recaudación Tributaria, el total acumulado en lo que va del año asciende a 550.398 millones de pesos.

Solo en enero y febrero los ingresos habían superado la barrera de los 80.000 millones de pesos, con 83.800 y 89.190 millones de pesos respectivamente. Luego de cuatro meses por debajo, en julio se volvió pasar ese límite.

El mejor mes para Ingresos Brutos

El impuesto por los Ingresos Brutos es el que mayor impacto tiene en las arcas provinciales, con una recaudación de 63.986 millones de pesos el último mes.

El dato relevante es que julio fue el mejor mes para este impuesto que está atado al consumo y la actividad económica, y significó el 77,71% del total de los recursos generados. En lo que va del año, esa relación promedia el 73%.

El resto de los ingresos se distribuyen en Automotor, que sumó 6.153 millones de pesos; Inmobiliario con 2.046 millones de pesos y Sellos, que recaudó 6.494 millones de pesos; mientras que cosecharon 3.649 millones de pesos otros tributos de la jurisdicción.

Todos los impuestos tuvieron alzas respecto de junio, a excepción de Sellos que evidenció una retracción del 10,8%.

Compromisos que vienen

La Provincia debe afrontar este mes la primera retención de 30.000 millones de pesos de la coparticipación federal por el anticipo de 120.000 millones de pesos que solicitó el Gobierno. En total serán cuatro cuotas.

Además, en septiembre vence una nueva cuota del bono del Plan Castello por unos 62.400 millones de pesos.

La administración de Alberto Weretilneck tiene una herramienta financiera para afrontar los compromisos de pagos de este semestre con la autorización que le concedió la Legislatura a fines del 2025 para una nueva emisión de Letras con un tope hasta 120.000 millones de pesos.