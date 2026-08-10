Auge de la minera en Argentina: creció un 11,4% interanual impulsada por el litio y la sal

En el transcurso de este 2026 (de enero a junio) se acumula un aumento del 8,4% en relación al igual acumulado de 2025. Foto: gentileza.

El pasado junio, la industria minera presentó un gran incremento del 11,4% respecto al mismo mes del año anterior. De esta manera, el sector mantiene su ritmo de crecimiento durante el 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los resultados surgen del último informe mensual del índice de producción industrial minero (IPI). En lo que va del año registrado (de enero a junio) se acumula un aumento del 8,4% en relación al igual acumulado de 2025.

Respecto a la comparativa mensual, en junio el índice desestacionalizado de junio creció un 1,7% respecto a mayo, mientras que el índice serie tendencia-ciclo registró un aumento de 0,8%.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas Económicas. Dirección de Estadísticas Mineras, Manufactureras, Energéticas y de la Construcción.

Cómo varió el índice de producción industrial minero entre las distintas actividades

Si bien el nivel en general sigue en alza, el comportamiento entre las distintas actividades que fue variado.

El sector que más se destacó en el informe fue el de los minerales no metalíferos y rocas de aplicación: registró una suba de 46,8% interanual, con un aumento del 36,0% respecto al acumulado del año anterior.

En este rubro, la extracción de sal se destacó con una suba interanual del 124,7%. Le siguieron la producción de minerales para la fabricación de productos químicos (59,4%), de arcilla y caolín (13,0%), y de arenas, canto rodado y triturados pétreos (12,6%). En sentido contrario, registraron bajas interanuales la extracción de rocas ornamentales (-21,1%), de piedra caliza y yeso (-12,4%) y de carbón, turba y la explotación de minas y canteras (-0,1%)

La extracción de minerales metalíferos tuvo una expansión más moderada del 1,3% interanual, mientras que en el acumulado de enero a junio registró el mismo crecimiento: la producción de plata y oro aumentó un 7,7% interanual, aunque hubo caídas en la extracción de bullón dorado (-17,4%) y del resto de los minerales metalíferos (-29,6%).

Cabe destacar el fuerte crecimiento de la extracción de carbonato de litio, con 11.987 toneladas registradas en junio. Esto significó un aumento del 59,1% respecto al mismo mes del año anterior.

La industria hidrocarburífera presentó un gran crecimiento. Mientras que la extracción de petróleo crudo tuvo una suba interanual del 16,3%, para el gas esta variación fue más leve, con un crecimiento del 0,2%.

El análisis refleja el contraste entre la actividad convencional y la no convencional. La primera presenta una baja en la producción del crudo (-9,0%) y el gas (-11,7%), mientras que la segunda —impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta— siguió creciendo: el crudo en un 32,2% y el gas un 6,3%.

Por otra parte, los servicios de apoyo para la extracción de hidrocarburos se redujeron en un 1,6% interanual. En el acumulado del año, esta actividad mostró una contracción del 15,3%.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas Económicas. Dirección de Estadísticas Mineras, Manufactureras, Energéticas y de la Construcción.

Según explicó el INDEC, el análisis del IPI minero incluye un exhaustivo relevamiento de las actividades económicas que conforman el sector de la industria minera, y abarca la totalidad del país.

Este indicador tiene como objetivo principal medir la evolución de la producción del sector minero tomando como variables para su cálculo la producción en unidades físicas y las ventas a precios corrientes deflactadas.