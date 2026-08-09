Por el frío, qué pasa con las clases en la cordillera de Río Negro este lunes 10 de agosto: en dónde anunciaron «ingreso tardío»

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió ningún tipo de alerta para este lunes 10 de agosto en Río Negro. Sin embargo, las severas condiciones climáticas persisten y afectan el normal transcurso escolar en algunos sectores de la provincia.

Desde el Consejo Escolar Bariloche emitieron un comunicado informando que, de manera excepcional, se habilitó el ingreso tardío a partir de las 9:30 para el turno mañana en:

Bariloche.

Dina Huapi.

Villa Llanquín.

Pilcaniyeu.

Pichileufu.

Corralito.

Ñirihuau.

Villa Mascardi.

Asimismo, aclararon que aquellas instituciones que tienen actividades de esquí escolar mantendrán su horario habitual.

Las autoridades educativas de la Zona Andina también dieron aviso de un retraso en el inicio de las actividades universitarias de la UNCo a partir de las 10.

De la misma forma notificó el Consejo Escolar El Bolsón: «Se dispuso el ingreso tardío a partir de las 9:30 del lunes 10 de agosto en todos los establecimientos de Receso Invernal Extendendido (R.I.E)«.

Qué dice el pronóstico en Bariloche y El Bolsón para este lunes 10 de agosto

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) pronisticó en Bariloche una jornada fría, con una máxima de 2°C, y posibles nevadas débiles en el transcurso de la jornada. A su vez, indicó que habrá presencia de viento del este, con ráfagas de casi 40 km/h.

Fuente: AIC.

Por su parte, en El Bolsón anticiparon un lunes soleado, pero con una máxima de apenas 2°C, acompañado por una leve brisa desde el este.