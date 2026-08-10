Se prorrogó la suspensión de embargos para el sector salud

Por Alejandra Fonovich (Larrondo, Tonelli & Asoc.)

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares para entidades sin fines de lucro y contribuyentes pertenecientes al sector salud.

La medida, dispuesta luego de una nueva prórroga otorgada por el Ministerio de Economía, mantiene un tratamiento diferencial para un conjunto de actividades consideradas sensibles.

Quiénes mantienen el beneficio

La decisión extiende un beneficio que el Gobierno viene renovando desde hace varios períodos para hospitales, clínicas, sanatorios y otras entidades del sector. Mientras permanezca vigente la suspensión, ARCA no iniciará nuevas ejecuciones fiscales ni solicitará medidas cautelares sobre las obligaciones comprendidas en el régimen.

La resolución también alcanza a entidades sin fines de lucro registradas ante el organismo y a otros contribuyentes del sector salud identificados conforme a los parámetros establecidos por ARCA y la información suministrada por el Ministerio de Salud.



La prórroga no implica la condonación de impuestos ni de los intereses adeudados. Las obligaciones continúan vigentes y deberán ser regularizadas por los contribuyentes alcanzados. Lo que se suspende temporalmente es la posibilidad de que el organismo impulse acciones judiciales de cobro y solicite medidas cautelares sobre las deudas comprendidas.

Dato 5885/26 La resolución de ARCA que prorroga la suspensión del juicios de ejecución fiscal y cautelares en el sector salud.



Las sucesivas extensiones de este beneficio responden a la decisión oficial de otorgar un tratamiento diferencial al sector salud, considerando su carácter esencial y evitando que los procesos de ejecución fiscal afecten la continuidad de las prestaciones.

Una excepción dentro del esquema general

Para el resto de los contribuyentes continúa vigente el procedimiento previsto por la legislación tributaria para el recupero de obligaciones impagas.



Las ejecuciones fiscales constituyen el mecanismo judicial mediante el cual el Estado reclama el cobro de impuestos, aportes y contribuciones adeudadas. Durante el proceso, el organismo solicita medidas cautelares, entre ellas embargos sobre cuentas bancarias, créditos o inhibición de bienes, con el objetivo de garantizar el recupero del crédito fiscal.

Las ejecuciones fiscales son el mecanismo judicial con el que el Estado reclama el cobro de impuestos, aportes y contribuciones adeudadas.



Durante los últimos años distintos sectores económicos fueron alcanzados por suspensiones transitorias de este tipo de procesos. Sin embargo, con el paso del tiempo esos beneficios fueron limitándose a actividades específicas, entre ellas el sector salud.

El debate sobre el resto de los contribuyentes

El mantener la suspensión reaviva el debate sobre el esquema de cobro vigente para quienes no se encuentran comprendidos en el beneficio. Mientras hospitales, clínicas y demás prestadores de salud permanecen bajo este resguardo, pequeñas y medianas empresas y otros contribuyentes permanecen alcanzados por el régimen general de ejecuciones fiscales y medidas cautelares.



Para ese universo, la regularización temprana de las obligaciones adquiere una importancia cada vez mayor. En el ámbito tributario, se sostiene que esta diferencia de tratamiento deja a la vista la situación de numerosas pymes que, pese a continuar atravesando dificultades para recomponer su actividad, no cuentan con un régimen excepcional similar.

En ese escenario, la previsibilidad y el acceso oportuno a mecanismos de regularización resultan herramientas centrales para evitar una instancia judicial.