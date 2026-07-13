Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 13 al 17 de julio por el chef Julio Guth
La mejor oportunidad para lucirte frente a tus comensales. Este menú está pensando con elementos regionales que todos podemos conseguir. ¡No hay excusas para no cocinar!
El invierno invita a encender el horno, cocinar sin apuro y aprovechar los productos de estación. Para esta semana la propuesta que nos brinda el chef Julio Guth, reúne cinco recetas fáciles, con ingredientes que se consiguen en cualquier verdulería o supermercado y pensadas para disfrutar en familia. Carnes, pescado, una preparación vegetariana y una pizza para cerrar la semana forman parte de un menú práctico, con técnicas sencillas que ayudan a cocinar cada día un poco mejor sin complicarse.
Listado de compras
- 4 patas muslo deshuesadas
- 800 g de merluza
- 700 g de solomillo de cerdo
- mozzarella
- queso rallado
- manteca
- papas
- cebollas
- puerros
- champiñones
- zanahorias
- calabaza
- tomates cherry
- limones
- ajo
- romero fresco
- orégano fresco
- arroz
- harinas 000, integral y centeno
- aceite de oliva
- miel
- mostaza antigua
- sal y pimienta
LUNES: Pollo dorado al limón con puré de papas y ajo
Ingredientes (4 porciones)
– 4 patas muslo deshuesadas
– 800 gr papas
– 2 dientes de ajo
– 2 limones
– romero fresco
– aceite de oliva
– sal y pimienta
Preparación
1. Condimentar las patas muslo con sal, pimienta, ajo picado y el jugo de un limón. Dejar reposar 20 minutos para que se marinen.
2. Calentar una sartén con aceite de oliva y dorar el pollo primero del lado de la piel, sin moverlo hasta que se desprenda naturalmente. Darlo vuelta y cocinar un par de minutos más.
3. Llevar el pollo a una fuente y terminar la cocción en horno precalentado a 180° C durante 20 a 25 minutos, hasta que quede bien cocido y jugoso.
4. Mientras tanto, hervir las papas junto con los dientes de ajo hasta que estén tiernos. Escurrir, pisar y condimentar con aceite de oliva, sal, pimienta y un poco del jugo de cocción si fuera necesario para obtener un puré suave.
5. Servir el pollo acompañado del puré y terminar con unas hojas de romero fresco y unas gotas de limón.
- Para que salga perfecto: no muevas el pollo apenas entra en contacto con la sartén. Cuando esté bien dorado se despegará solo y conservará todos sus jugos.
MARTES: Arroz cremoso con puerro y champiñones
Ingredientes (4 porciones)
– 300 gr arroz
– 2 puerros
– 250 gr champiñones frescos
– 50 gr manteca
– 50 gr queso rallado
– 2 cdas. aceite de oliva
– 1 litro de caldo de verduras caliente
– sal y pimienta
Preparación
1. Lavar bien los puerros y cortarlos en rodajas finas. Limpiar los champiñones con papel húmedo y filetearlos.
2. En una cacerola calentar el aceite junto con la manteca. Cocinar el puerro a fuego bajo hasta que esté tierno sin tomar color. Incorporar los champiñones y continuar la cocción unos minutos.
3. Agregar el arroz y mezclar durante un minuto. Incorporar el caldo caliente de a poco, revolviendo ocasionalmente hasta que el arroz quede cocido y con textura cremosa.
4. Retirar del fuego, añadir el queso rallado y mezclar suavemente. Rectificar la sal y la pimienta y servir.
- Para que salga perfecto: dejá reposar el arroz un minuto antes de incorporar el queso. Se fundirá lentamente y la textura será mucho más cremosa.
MIÉRCOLES: Merluza dorada con zanahorias glaseadas
Ingredientes (4 porciones)
– 800 gr filetes de merluza
– 6 zanahorias medianas
– 30 gr manteca
– 1 cucharada de miel
– 2 cdas. aceite de oliva
– jugo de 1 limón
– perejil picado
– sal y pimienta
Preparación
1. Pelar las zanahorias y cortarlas en rodajas gruesas. Dorarlas unos minutos en una olla con la manteca. Agregar un poco de caldo de verduras y la miel. Cocinar a fuego bajo hasta que estén tiernas y el líquido reduzca formando un glaseado brillante.
2. Secar muy bien los filetes de merluza con papel de cocina y condimentarlos con sal y pimienta.
3. Calentar una sartén con aceite de oliva y cocinar hasta lograr una superficie bien dorada. Dar vuelta y terminar la cocción durante dos o tres minutos.
4. Servir junto a las zanahorias glaseadas, terminar con jugo de limón y perejil fresco picado.
- Para que salga perfecto: cuanto más seco esté el pescado antes de cocinarlo, más fácil será conseguir una superficie dorada y crocante.
JUEVES: Solomillo de cerdo con mostaza antigua y miel acompañado de calabaza asada
Ingredientes (4 porciones)
– 700 gr solomillo de cerdo
– 800 gr calabaza
– 2 cdas. mostaza antigua
– 1 cda. miel
– 2 cdas. aceite de oliva
– 1 diente de ajo
– sal y pimienta
Preparación
1. Cortar la calabaza en cubos grandes. Condimentarla con aceite de oliva, sal y pimienta y cocinarla en horno fuerte hasta que quede tierna y dorada.
2. Salpimentar el solomillo y sellarlo en una sartén bien caliente con un poco de aceite hasta dorarlo de todos sus lados.
3. Incorporar la mostaza, la miel y unas cucharadas de caldo o agua. Cocinar a fuego suave hasta completar la cocción del cerdo y obtener una salsa ligeramente reducida.
4. Dejar reposar cinco minutos, cortar en medallones y servir junto a la calabaza asada bañando la carne con la salsa.
- Para que salga perfecto: dejar descansar la carne antes de cortarla permite que los jugos se redistribuyan y el resultado sea mucho más tierno.
VIERNES: Pizza multicereal de cebollas caramelizadas, mozzarella, cherry y orégano fresco
Ingredientes (8 porciones)
Para la cubierta:
– 300 g de mozzarella
– 2 cebollas grandes
– 200 g de tomates cherry
– aceite de oliva
– orégano fresco
– sal y pimienta
Para la masa multicereal:
(salen 2 pizzas medianas)
– 300 gr harina 000
– 100 gr harina integral
– 100 gr harina de centeno
– 7 gr levadura seca (o 20 gr levadura fresca)
– 320 cc agua tibia
– 30 cc aceite de oliva
– 10 gr sal
– 1 cdita. miel
Preparación
1. Para la masa: Disolver la levadura junto con la miel en parte del agua tibia y dejar reposar unos 10 minutos, hasta que comience a espumar.
2. Mezclar las tres harinas en un bol. Incorporar la levadura activada, el resto del agua y comenzar a unir los ingredientes. Agregar la sal y, por último, el aceite de oliva.
3. Amasar durante 10 a 12 minutos hasta obtener una masa lisa, elástica y apenas húmeda. Formar un bollo, cubrir y dejar leudar en un lugar templado hasta duplicar su volumen.
4. Dividir la masa en dos porciones, desgasificar suavemente y dejar descansar otros 20 minutos antes de estirarla. Realizar una precocción de 5 minutos en horno fuerte antes de colocar la cubierta.
- Para que salga perfecta: las harinas integrales y de centeno absorben el agua más lentamente. Si la masa parece pegajosa al principio, evitá agregar más harina. Después de unos minutos de amasado se volverá suave, elástica y mucho más fácil de trabajar.
5. Para la cubierta: Cortar las cebollas en pluma y cocinarlas lentamente en una sartén amplia con aceite de oliva hasta que queden bien tiernas y desarrollen su dulzor natural.
6. Precalentar el horno a temperatura alta. Estirar la masa sobre una pizzera y realizar una precocción de cinco minutos.
7. Distribuir la mozzarella, las cebollas caramelizadas y los tomates cherry cortados a la mitad. Llevar nuevamente al horno hasta que el queso se funda y la base quede bien crocante.
8. Retirar del horno, completar con hojas de orégano fresco y un hilo de aceite de oliva extra virgen antes de servir.
- Para que salga perfecto: agregá el orégano fresco al final. Así conservará todo su perfume y aportará un contraste de frescura.
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