Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 13 al 17 de julio por el chef Julio Guth

El invierno invita a encender el horno, cocinar sin apuro y aprovechar los productos de estación. Para esta semana la propuesta que nos brinda el chef Julio Guth, reúne cinco recetas fáciles, con ingredientes que se consiguen en cualquier verdulería o supermercado y pensadas para disfrutar en familia. Carnes, pescado, una preparación vegetariana y una pizza para cerrar la semana forman parte de un menú práctico, con técnicas sencillas que ayudan a cocinar cada día un poco mejor sin complicarse.

Julio Guth, chef y cocinero de @juan_delicias_wine_ok



Listado de compras

4 patas muslo deshuesadas

800 g de merluza

700 g de solomillo de cerdo

mozzarella

queso rallado

manteca

papas

cebollas

puerros

champiñones

zanahorias

calabaza

tomates cherry

limones

ajo

romero fresco

orégano fresco

arroz

harinas 000, integral y centeno

aceite de oliva

miel

mostaza antigua

sal y pimienta

LUNES: Pollo dorado al limón con puré de papas y ajo



Ingredientes (4 porciones)

– 4 patas muslo deshuesadas

– 800 gr papas

– 2 dientes de ajo

– 2 limones

– romero fresco

– aceite de oliva

– sal y pimienta



Preparación

1. Condimentar las patas muslo con sal, pimienta, ajo picado y el jugo de un limón. Dejar reposar 20 minutos para que se marinen.

2. Calentar una sartén con aceite de oliva y dorar el pollo primero del lado de la piel, sin moverlo hasta que se desprenda naturalmente. Darlo vuelta y cocinar un par de minutos más.

3. Llevar el pollo a una fuente y terminar la cocción en horno precalentado a 180° C durante 20 a 25 minutos, hasta que quede bien cocido y jugoso.

4. Mientras tanto, hervir las papas junto con los dientes de ajo hasta que estén tiernos. Escurrir, pisar y condimentar con aceite de oliva, sal, pimienta y un poco del jugo de cocción si fuera necesario para obtener un puré suave.

5. Servir el pollo acompañado del puré y terminar con unas hojas de romero fresco y unas gotas de limón.

Para que salga perfecto: no muevas el pollo apenas entra en contacto con la sartén. Cuando esté bien dorado se despegará solo y conservará todos sus jugos.

MARTES: Arroz cremoso con puerro y champiñones



Ingredientes (4 porciones)

– 300 gr arroz

– 2 puerros

– 250 gr champiñones frescos

– 50 gr manteca

– 50 gr queso rallado

– 2 cdas. aceite de oliva

– 1 litro de caldo de verduras caliente

– sal y pimienta



Preparación

1. Lavar bien los puerros y cortarlos en rodajas finas. Limpiar los champiñones con papel húmedo y filetearlos.

2. En una cacerola calentar el aceite junto con la manteca. Cocinar el puerro a fuego bajo hasta que esté tierno sin tomar color. Incorporar los champiñones y continuar la cocción unos minutos.

3. Agregar el arroz y mezclar durante un minuto. Incorporar el caldo caliente de a poco, revolviendo ocasionalmente hasta que el arroz quede cocido y con textura cremosa.

4. Retirar del fuego, añadir el queso rallado y mezclar suavemente. Rectificar la sal y la pimienta y servir.

Para que salga perfecto: dejá reposar el arroz un minuto antes de incorporar el queso. Se fundirá lentamente y la textura será mucho más cremosa.

MIÉRCOLES: Merluza dorada con zanahorias glaseadas



Ingredientes (4 porciones)

– 800 gr filetes de merluza

– 6 zanahorias medianas

– 30 gr manteca

– 1 cucharada de miel

– 2 cdas. aceite de oliva

– jugo de 1 limón

– perejil picado

– sal y pimienta



Preparación

1. Pelar las zanahorias y cortarlas en rodajas gruesas. Dorarlas unos minutos en una olla con la manteca. Agregar un poco de caldo de verduras y la miel. Cocinar a fuego bajo hasta que estén tiernas y el líquido reduzca formando un glaseado brillante.

2. Secar muy bien los filetes de merluza con papel de cocina y condimentarlos con sal y pimienta.

3. Calentar una sartén con aceite de oliva y cocinar hasta lograr una superficie bien dorada. Dar vuelta y terminar la cocción durante dos o tres minutos.

4. Servir junto a las zanahorias glaseadas, terminar con jugo de limón y perejil fresco picado.

Para que salga perfecto: cuanto más seco esté el pescado antes de cocinarlo, más fácil será conseguir una superficie dorada y crocante.

JUEVES: Solomillo de cerdo con mostaza antigua y miel acompañado de calabaza asada



Ingredientes (4 porciones)

– 700 gr solomillo de cerdo

– 800 gr calabaza

– 2 cdas. mostaza antigua

– 1 cda. miel

– 2 cdas. aceite de oliva

– 1 diente de ajo

– sal y pimienta



Preparación

1. Cortar la calabaza en cubos grandes. Condimentarla con aceite de oliva, sal y pimienta y cocinarla en horno fuerte hasta que quede tierna y dorada.

2. Salpimentar el solomillo y sellarlo en una sartén bien caliente con un poco de aceite hasta dorarlo de todos sus lados.

3. Incorporar la mostaza, la miel y unas cucharadas de caldo o agua. Cocinar a fuego suave hasta completar la cocción del cerdo y obtener una salsa ligeramente reducida.

4. Dejar reposar cinco minutos, cortar en medallones y servir junto a la calabaza asada bañando la carne con la salsa.

Para que salga perfecto: dejar descansar la carne antes de cortarla permite que los jugos se redistribuyan y el resultado sea mucho más tierno.

VIERNES: Pizza multicereal de cebollas caramelizadas, mozzarella, cherry y orégano fresco



Ingredientes (8 porciones)

Para la cubierta:

– 300 g de mozzarella

– 2 cebollas grandes

– 200 g de tomates cherry

– aceite de oliva

– orégano fresco

– sal y pimienta

Para la masa multicereal:

(salen 2 pizzas medianas)

– 300 gr harina 000

– 100 gr harina integral

– 100 gr harina de centeno

– 7 gr levadura seca (o 20 gr levadura fresca)

– 320 cc agua tibia

– 30 cc aceite de oliva

– 10 gr sal

– 1 cdita. miel



Preparación

1. Para la masa: Disolver la levadura junto con la miel en parte del agua tibia y dejar reposar unos 10 minutos, hasta que comience a espumar.

2. Mezclar las tres harinas en un bol. Incorporar la levadura activada, el resto del agua y comenzar a unir los ingredientes. Agregar la sal y, por último, el aceite de oliva.

3. Amasar durante 10 a 12 minutos hasta obtener una masa lisa, elástica y apenas húmeda. Formar un bollo, cubrir y dejar leudar en un lugar templado hasta duplicar su volumen.

4. Dividir la masa en dos porciones, desgasificar suavemente y dejar descansar otros 20 minutos antes de estirarla. Realizar una precocción de 5 minutos en horno fuerte antes de colocar la cubierta.

Para que salga perfecta: las harinas integrales y de centeno absorben el agua más lentamente. Si la masa parece pegajosa al principio, evitá agregar más harina. Después de unos minutos de amasado se volverá suave, elástica y mucho más fácil de trabajar.

5. Para la cubierta: Cortar las cebollas en pluma y cocinarlas lentamente en una sartén amplia con aceite de oliva hasta que queden bien tiernas y desarrollen su dulzor natural.

6. Precalentar el horno a temperatura alta. Estirar la masa sobre una pizzera y realizar una precocción de cinco minutos.

7. Distribuir la mozzarella, las cebollas caramelizadas y los tomates cherry cortados a la mitad. Llevar nuevamente al horno hasta que el queso se funda y la base quede bien crocante.

8. Retirar del horno, completar con hojas de orégano fresco y un hilo de aceite de oliva extra virgen antes de servir.