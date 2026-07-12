Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro para este lunes 13: las zonas afectadas y en dónde se suma la nieve

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por lluvia y nieve en Neuquén y Río Negro para este lunes 13 de julio. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Con respecto a la alerta por lluvia, el organismo indicó que se aguardan precipitaciones «persistentes», con valores de acumulación entre 20 y 30 milímetros en las zonas cordilleranas, aproximadamente.

Por otra parte, la alerta por nieve implica «nevadas de variada intensidad», con valores de acumulación entre 10 y 20 centímetros, que pueden ser superados en forma puntual. «No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación», detallaron.

Alerta por lluvia y nieve en Río Negro para este lunes 13 de julio: los peores horarios

Según el parte oficial del SMN, las zonas que estarán bajo alerta por nieve durante la madrugada y luego por lluvia en la mañana son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Los peores horarios de la alerta por lluvia en Neuquén

Del lado neuquino, por su parte, en donde estarán bajo alerta amarilla por lluvia durante la mañana es en:

Los Lagos.

Por último, las zonas bajo alerta desde la mañana y toda la tarde inclusive son: