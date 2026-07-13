Luciana Muñoz, dos años de desaparición: La Justicia Federal tiene 16 hipótesis abiertas y no descarta el uso de testigos

Luciana Muñoz era alumna del Cpem76 y fue vista por última vez el 13 de julio de 2024.

A dos años de la desaparición en Neuquén de Luciana Muñoz Aguerre, la joven estudiante del CPEM 76 que hoy tendría 22 años y fue vista por última vez el 13 de julio de 2024, la investigación penal atraviesa una etapa de profunda reestructuración en la órbita judicial. Luego de que la causa pasara al fuero federal en diciembre de 2025 —tras un pedido de la querella de la familia materna y con el aval del Ministerio Público Fiscal provincial—, las autoridades trabajan contrarreloj sobre un voluminoso expediente bajo múltiples sospechas y el eventual presunto delito de trata de personas. En total, son 16 las hipótesis simultáneas sobre lo que le pudo ocurrir a la joven del barrio Gran Neuquén.

La jefa de la Unidad Fiscal Federal de Neuquén, Ángela Pagano Mata, dialogó con Diario RÍO NEGRO y brindó detalles exclusivos sobre cómo se reorganizó el trabajo tras recibir el masivo caudal de información recabado inicialmente en el fuero ordinario.

«Estamos hablando de 165 declaraciones en video», explicó la funcionaria, destacando el minucioso análisis que debió realizar el equipo especial para procesar la evidencia digital. Esa primera fase de ordenamiento técnico, habría terminado recientemente y la causa quedó radicada ahora en el área de Casos Complejos de la fiscalía federal.

Hoy tenemos generadas 16 hipótesis de trabajo Ángela Pagano Mata, jefa de la Unidad Fiscal Federal de Neuquén.

Hay 16 hipótesis, solo una contempla la trata de personas

Actualmente, el abanico de líneas investigativas es amplio y excede el marco estrictamente federal. Según reveló Pagano Mata, las autoridades mantienen abiertas múltiples líneas de trabajo en simultáneo: “Hoy tenemos generadas 16 hipótesis de trabajo. Una sola de ellas es por trata de personas. Las otras 15 tienen que ver con hechos que son materia de ordinario, es decir, de provincia”. Sin embargo, la funcionaria aclaró que decidieron continuar con todas ellas de manera preventiva para no dejar ningún cabo suelto en un legajo que calificó como «muy voluminoso».

El expediente tiene 165 declaraciones en video.

¿La causa podría volver a la Justicia Provincial?

Debido a que la gran mayoría de las líneas apuntan a delitos comunes, la posibilidad de que el expediente sea devuelto a la órbita de los tribunales neuquinos sigue latente, aunque no en el corto plazo.

Al ser consultada sobre un posible retorno al fuero provincial, la jefa de la Unidad Fiscal Federal señaló: “Eso es muy conjetural porque todavía está abierta la investigación de trata. No está descartada, pero eventualmente a futuro, de descartarse esa posibilidad, y sí».

El legajo que recibimos de provincia fue muy voluminoso Ángela Pagano Mata

Paralelamente al avance criminal, el fuero federal activó los protocolos de la Procuración General de la Nación para brindar contención integral a Lila Aguerre, madre de Luciana. En este abordaje intervienen de manera coordinada la doctora Luisina Tiscornia (a cargo del área de asistencia a víctimas de la fiscalía federal) y el Defensor Público de Víctimas de la provincia, el doctor Pedro Pugliese, quien ejerce la representación directa y el acompañamiento de la familia materna de la joven, mientras el área de Complejos se concentra netamente en las pesquisas secretas.

Investigación abierta y la figura del testigo protegido

Pagano Mata lanzó un fuerte llamado a la comunidad para romper el pacto de silencio que rodea al caso, garantizando herramientas de máxima seguridad para quienes posean información valiosa.

“Como sociedad no nos podemos permitir otra Luciana, no debemos permitirnos otra Luciana, sinceramente, y para eso trabajamos todos”, enfatizó, al tiempo que remarcó: “Existe la posibilidad de que cualquier persona que tuviera conocimiento de datos aún no brindados, el Fuero Federal está abierto a la recepción de cualquier tipo de datos. Incluso contamos con la posibilidad, de surgir algún inconveniente que ponga en riesgo la integridad de algún individuo, de utilizar las técnicas de testigo protegido”.