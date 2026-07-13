Se licita la administración de la Fiesta más convocante de Neuquén

La 14 Fiesta Nacional de la Confluencia abrirá el 11 de febrero. Ya se licitó el gerenciamiento. foto archivo

El municipio de Neuquén llamó a licitación para contratar la administración de la 14 edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, que se desarrollará entre el 11 y el 14 de febrero de 2027.



En 2025 la comuna firmó con Entertainment Word (una sociedad anónima vinculada a dueños que controlan varios medios de comunicación) para gerenciar la 12 edición de la fiesta con opción de continuidad hasta febrero de 2026.

Con el fin del contrato, llamó esta semana a oferentes para la edición que se llevará a cabo en la próxima temporada de febrero de 2027.

La adjudicación incluyó las tareas de producción general del predio ferial, contratación de artistas, estrategia de comunicación, explotación y o comercialización de los espacios gastronómicos y de las entradas del sector preferencial. El contrato incluye el esponsoreo que la adjudicataria logre.

No hay contraprestación económica del municipio, que aporta el predio ferial y se ocupa de contratar el escenario, luces y el sonido.

Esta semana se conocen los oferentes

La apertura de sobres para la licitación del gerenciamiento del predio se fijó a las 10 en la sala Claudio Silvestrini, en el primer piso del edificio de Roca y Avenida Argentina. Será el 17 de julio.

La fiesta de la Confluencia tiene entrada libre y gratuita, con ingreso pago en el sector preferencial lindero al escenario Foto: Florencia Salto.



Según se describió en el llamado licitatorio, en la edición 13 de la Fiesta (que en 2022 logró la categoría de Nacional) hubo ingresos por más de 65.000 millones de pesos, con la generación de 3.000 puestos directos de empleo y 12.000 indirectos.

La municipalidad delegó la contratación de artistas y el gerenciamiento de la convocatoria por la envergadura y magnitud que cobró la fiesta. La comuna dijo propiciar las condiciones para el desarrollo turístico de la ciudad, manteniendo el ingreso libre “con propuestas inclusivas” en la oferta cultural del evento multitudinario.