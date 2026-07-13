Cambio de discurso: el nuevo diseño político del Gobierno para blindar la gestión y buscar la reelección

El indicador elaborado por la Universidad Di Tella se ubicó en 2,07 puntos, marcando el primer alivio mensual para la gestión nacional. (Foto: Clarín Fotografía)

La mesa chica de la Casa Rosada unificó su norte político detrás de un único objetivo absoluto: consolidar el camino para asegurar la reelección de Javier Milei en los comicios presidenciales de 2027. La premisa, compartida por todas las terminales de poder de La Libertad Avanza (LLA), dejó de ser una especulación interna para convertirse en el eje ordenador de la gestión pública diaria.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, rompió el hermetismo habitual durante un acto partidario en Misiones al ratificar que las estructuras oficiales ya trabajan activamente para extender el mandato presidencial por otros cuatro años. En sintonía, el asesor estrella del Ejecutivo, Santiago Caputo, clausuró cualquier tipo de debate interno al validar la postulación del jefe de Estado y coordinar el despliegue técnico del armado político.

Campaña relámpago y el fin de las PASO

Según Infobae, el estratega oficialista y el ala karinista coinciden en que la oficialización de las metas proselitistas no implica un adelantamiento de los tiempos electorales. Desde el «Triángulo de Hierro» de Casa Rosada vaticinan un período de militancia formalmente corto e intenso, argumentando que las dinámicas de consumo de información pública concentran la atención de los votantes únicamente en las semanas previas a la votación.

La clave legal para instrumentar este diseño técnico descansa sobre el éxito de la reforma electoral en el Congreso de la Nación:

Estrategia unificada: si el oficialismo logra la suspensión o eliminación definitiva de las PASO, el escenario mutará hacia una «campaña única».

si el oficialismo logra la suspensión o eliminación definitiva de las PASO, el escenario mutará hacia una «campaña única». Eje en la gestión: el Gobierno prescindirá de los discursos tradicionales de campaña larga y utilizará los propios resultados de la administración económica como principal argumento proselitista.

Presión provincia por provincia y el nuevo estilo de Gabinete

El final del Mundial 2026 marcó el límite cronológico autoimpuesto por la conducción libertaria para poner en marcha los movimientos territoriales. Este reordenamiento político tuvo su correlato inmediato en la reconfiguración del Gabinete nacional, con el desembarco estratégico de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete, la incorporación de Adrián Ravier en la Vocería Presidencial y la llegada de Fabián Fernández a la Secretaría de Comunicación.

Con estas modificaciones, el Poder Ejecutivo busca imprimir una faceta de mayor diálogo y vocación negociadora frente a los partidos socios, como el PRO y la UCR, y el bloque de gobernadores aliados. Sin embargo, los armadores de la Casa Rosada advierten que los entendimientos definitivos se discutirán de forma aislada, provincia por provincia, bajo una regla de juego tajante: los mandatarios del interior que no aporten sus votos en el Parlamento para sancionar la reforma electoral quedarán completamente excluidos de los armados y las listas oficiales de LLA.

Jubilar la motosierra para vender resultados

El cambio de etapa también forzará una profunda mutación en el enfoque de la comunicación oficial. Los equipos técnicos de Casa Rosada consideran que la iconografía de la motosierra, que funcionó como la síntesis perfecta del ajuste fiscal durante la campaña de 2023, cumplió su ciclo útil y debe ser complementada o directamente dejada atrás.

En los despachos presidenciales admiten con pragmatismo que el electorado requiere una narrativa ligada a la estabilización y el crecimiento, ya que el recorte del gasto público llegó a sus niveles mínimos tolerables:

Los hitos a consolidar: centrar el discurso en la sostenida baja de la inflación, el ordenamiento de las cuentas públicas y la neutralización del déficit fiscal.

centrar el discurso en la sostenida baja de la inflación, el ordenamiento de las cuentas públicas y la neutralización del déficit fiscal. El límite del ajuste: los asesores reconocen que de cara a una contienda presidencial no se puede sostener una oferta electoral basada únicamente en el recorte, debido a que «no hay más de dónde cortar» en la estructura del Estado.

Con información de Infobae.