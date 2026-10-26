Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 26 al 30 de octubre por el chef Roberto Montiel

Vamos con las recetas que nos salvan las ideas a la hora de cocinar cada semana. Platos simples, con toques únicos que nos aportan los chefs regionales. Por estos días quien nos propone el menú es el chef ejecutivo Roberto Montiel. Los ingredientes se pueden conseguir con facilidad y el paso a paso no tiene mayores dificultades, solo tenés que animarte y preparar lo que te sugerimos.

Roberto Montiel, chef ejecutivo.



Listado de compras

4 chuletas de cerdo

4 calamares grandes

4 papas grandes

500 gr fideos tipo espagueti

400 gr ravioles frescos

350 gr arvejas

100 gr panceta ahumada

150 gr atún en aceite

2 cápsulas zafrán

1 pizca azúcar

1 cebolla

200 gr champiñones

½ medida pequeña coñac

1½ crema de leche

1 cda. extracto de tomate

1 medida pequeña Grand Marnier

harina c/n

hierbas aromáticas

hojas de salvia + orégano

3 naranjas

manteca

pimienta de Cayena y negra

queso azul o gorgonzola

queso fundido

queso parmesano rallado

250 gr queso roquefort

salsa de tomate

vino blanco seco

aceite de oliva c/n

LUNES: Chuletas de cerdo con salsa de naranja



Ingredientes (4 porciones):

– 4 chuletas de cerdo

– jugo de 2 naranjas

– 1 naranja cortada en gajos o trozos para decorar

– harina c/n

– ½ vaso crema de leche

– 80 gr manteca

– 1 medida pequeña de Grand Marnier

– hierbas aromáticas a gusto

– sal y pimienta negra a gusto



Preparación

1. En una sartén grande, derretir 2 cucharadas de manteca. Dorar las chuletas de cerdo de ambos lados, retirarlas del fuego y reservar.

2. En la misma sartén, agregar el jugo de naranja, la crema de leche y 1 cucharada de harina. Mezclar bien hasta integrar y cocinar durante unos minutos. Volver a incorporar las chuletas y rociarlas con el Grand Marnier.

3. Condimentar con sal y pimienta, y cocinar entre 5 y 10 minutos más, hasta que la salsa espese y la carne esté bien cocida. Servir las chuletas espolvoreadas con las hierbas aromáticas y decoradas con trozos de naranja.

Consejo: Elegir las hierbas según el gusto personal. Tener en cuenta que el tomillo, el laurel y el perejil combinan especialmente bien con la carne de cerdo.

MARTES: Calamares rellenos de champiñones



Ingredientes (4 porciones):

– 4 calamares grandes

– 200 gr champiñones

– 1 cebolla

– 2 vasos vino blanco seco

– 1 cda. extracto de tomate

– aceite de oliva c/n

– orégano a gusto

– sal y pimienta de Cayena a gusto



Preparación

1. Lavar los champiñones con agua fría y secarlos bien. Picar finamente la cebolla y dorarla en aceite de oliva. Agregar los champiñones cortados en trozos y cocinar hasta que se evapore el líquido de cocción.

2. Incorporar el extracto de tomate y 1 vaso de vino blanco. Condimentar con sal y pimienta de Cayena, espolvorear con orégano y cocinar durante 3 o 4 minutos.

3. Lavar y limpiar los calamares, retirando el interior. Rellenarlos con la preparación anterior y colocarlos en una fuente para horno ligeramente aceitada. Condimentar y rociar con el vaso de vino restante. Cocinar en el horno durante 30 minutos o hasta que los calamares estén tiernos. Servir de inmediato.

Consejo: Acompañar el plato con arroz blanco condimentado con un poco de curry.

MIÉRCOLES: Papas rellenas al horno con crema de roquefort



Ingredientes (4 porciones)

– 4 papas grandes

– 250 gr queso roquefort

– 1 porción de queso fundido

– 3 cdas. crema de leche

– ½ medida pequeña de coñac



Preparación

1. Lavar bien las papas y colocarlas con piel en una fuente para horno. Cocinar a temperatura media durante aproximadamente 1 hora, o hasta que estén tiernas.

2. Pisar el queso roquefort con un tenedor. Agregar el queso fundido, la crema de leche y el coñac. Mezclar hasta obtener una crema homogénea.

3. Retirar las papas del horno y cortarlas por la mitad a lo largo. Hacer un hueco pequeño en el centro de cada mitad y rellenar con la crema de queso.

Consejo: Reemplazar el roquefort por otro queso azul, como gorgonzola o queso azul nacional, para obtener un sabor más suave.

JUEVES: Fideos con atún y arvejas

Ingredientes (4 porciones)

– 500 gr fideos tipo espagueti

– 350 gr arvejas frescas o congeladas

– 150 gr atún en aceite

– aceite de oliva c/n

– sal y pimienta a gusto

– 1 pizca de azúcar



Preparación

1. Hervir los fideos en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Escurrirlos y reservar.

2. Hervir las arvejas en agua con sal y una pizca de azúcar hasta que estén tiernas. Escurrirlas.

3. Colocar el atún y las arvejas en una fuente honda. Agregar una cantidad generosa de aceite de oliva y mezclar bien.

4. Incorporar los fideos reservados y mezclar todos los ingredientes. Agregar más aceite de oliva si fuera necesario y condimentar con sal y pimienta.

Consejo: Utilizar arvejas en lata o congelados, previamente escurridas, para preparar el plato en menos tiempo.

Viernes: Ravioles con azafrán, panceta y salvia

Ingredientes (4 porciones):

– 400 gr ravioles frescos

– 100 gr panceta ahumada

– 2 capsulas de azafrán

– hojas de salvia a gusto

– manteca c/n

– 1 litro de crema de leche

– sal y pimienta negra a gusto



Preparación

1. Cortar la panceta en cubos pequeños. Derretir un poco de manteca en una sartén y dorar la panceta. Retirarla y mantenerla caliente.

2. Agregar a la misma sartén las hojas de salvia picadas, la crema de leche y una pizca de azafrán. Cocinar durante 5 minutos. Volver a incorporar la panceta, condimentar con sal y pimienta y retirar del fuego. Mantener la salsa caliente.

3. Hervir los ravioles en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Escurrirlos y servirlos con la salsa. Acompañar con queso parmesano rallado, si se desea.