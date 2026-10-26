ANSES Jubilaciones mayores a la mínima y Desempleo: quiénes cobran este lunes 26 de octubre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este lunes 26 de octubre 2026 las transferencias automáticas para dos grupos específicos de beneficiarios: los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores al haber mínimo garantizado y los trabajadores que se encuentran bajo el amparo de la Prestación por Desempleo.

En esta jornada, las acreditaciones bancarias alcanzan a los titulares de jubilaciones y pensiones medias cuyos documentos terminan en 2 y 3, quienes perciben el haber mensual con el incremento oficial del 1,66% fijado por la movilidad previsional sobre la base inflacionaria.

En tanto que el fondo de desempleo liberará las partidas correspondientes a los documentos finalizados en 4 y 5, quedando todos los montos disponibles desde primera hora en las cuentas de la seguridad social sin necesidad de acudir de manera inmediata a las sucursales bancarias.

ANSES: ¿quiénes cobran este lunes 26 de octubre 2026?

El esquema de ventanillas y transferencias electrónicas para la jornada se encuentra distribuido según los siguientes grupos y terminaciones:

Consultador de Fechas ANSES | Diario RÍO NEGRO

Consultá tu fecha de cobro en ANSES Cronograma bancario | Lunes 26 y martes 27 de octubre de 2026 Oficial Seleccioná tu prestación: Todas las prestaciones en calendario Haberes mayores a la mínima (SIPA) Prestación por Desempleo Elegí la última cifra de tu DNI: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mostrando: Todos los cobros de las dos jornadas Restablecer filtros

Canales oficiales en Mi ANSES: cómo auditar el recibo digital y la fecha de acreditación

Para corroborar la liquidación exacta de los fondos, sin depender de gestores ni intermediarios, los titulares pueden consultar las plataformas digitales: