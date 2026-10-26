ANSES Jubilaciones mayores a la mínima y Desempleo: quiénes cobran este lunes 26 de octubre 2026
ANSES reactiva el cronograma bancario este lunes 26 de octubre 2026, para jubilados con haberes superiores a la mínima y beneficiarios de la Prestación por Desempleo. Conocé las terminaciones de DNI y los canales de consulta oficial.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este lunes 26 de octubre 2026 las transferencias automáticas para dos grupos específicos de beneficiarios: los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben haberes superiores al haber mínimo garantizado y los trabajadores que se encuentran bajo el amparo de la Prestación por Desempleo.
En esta jornada, las acreditaciones bancarias alcanzan a los titulares de jubilaciones y pensiones medias cuyos documentos terminan en 2 y 3, quienes perciben el haber mensual con el incremento oficial del 1,66% fijado por la movilidad previsional sobre la base inflacionaria.
En tanto que el fondo de desempleo liberará las partidas correspondientes a los documentos finalizados en 4 y 5, quedando todos los montos disponibles desde primera hora en las cuentas de la seguridad social sin necesidad de acudir de manera inmediata a las sucursales bancarias.
ANSES: ¿quiénes cobran este lunes 26 de octubre 2026?
El esquema de ventanillas y transferencias electrónicas para la jornada se encuentra distribuido según los siguientes grupos y terminaciones:
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Cronograma bancario | Lunes 26 y martes 27 de octubre de 2026
Canales oficiales en Mi ANSES: cómo auditar el recibo digital y la fecha de acreditación
Para corroborar la liquidación exacta de los fondos, sin depender de gestores ni intermediarios, los titulares pueden consultar las plataformas digitales:
- Ingreso con CUIL: entrar al sitio web oficial
anses.gob.aro ingresar desde el celular a la aplicación Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Consulta del calendario individual: dirigirse a la sección "Cobros" y presionar en "Fecha y lugar de cobro", donde el sistema exhibe la sucursal asignada y la confirmación de la fecha de depósito para este lunes.
- Descarga del recibo de haberes: en la opción "Jubilaciones y Pensiones", seleccionar "Consultar recibos de haberes" para verificar el desglose de los importes devengados, controlando que se compute el haber ajustado por movilidad y corroborando que no existan descuentos indebidos de mutuales o créditos no reconocidos.
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