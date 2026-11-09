Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 9 al 13 de noviembre por el chef Roberto Montiel

Las recetas que nos salvan las ideas a la hora de cocinar cada semana están listas para que las pongas en práctica. Platos simples, con toques únicos que nos aportan los chefs regionales. Por estos días quien nos propone el menú es el chef ejecutivo Roberto Montiel. Los ingredientes se pueden conseguir con facilidad y el paso a paso no tiene mayores dificultades, solo tenés que animarte y preparar lo que te sugerimos.

Roberto Montiel, chef ejecutivo.

Listado de compras

4 chuletas de cerdo

1½ kg pechugas de pollo

500 gr sepias pequeñas conservando las bolsitas de tinta

3 lenguados grandes

3 naranjas

4 peras

2 papayas

1 granada

1 limón

½ vaso jugo de lima

2 cebollas

2 cebollas de verdeo

3 dientes de ajo

1 puerro

350 gr hongos

250 ml leche

1 litro crema de leche

150 gr manteca

3 huevo

100 gr helado de pistacho

arroz

400 gr azúcar

150 gr chocolate cobertura negro

50 ml cacao

50 gr almendras picadas

alcaparras

100 gr aceitunas negras

aceite de oliva

caldo de verduras o de pescado

caldo de carne

romero

perejil

1 copita de Gran Marnier

1 vaso vino blanco seco

1 vaso vino espumante seco

LUNES: Chuletas de cerdo con salsa de naranja



Ingredientes (4 personas)

– 4 chuletas de cerdo

– jugo de 2 naranjas

– 1 naranja para decorar

– harina

– ½ vaso de crema de leche

– manteca

– 1 copita de Gran Marnier

– hierbas aromáticas

– sal y pimienta negra



Preparación

1. Derretir 2 cucharadas de manteca en una sartén grande. Dorar las chuletas de ambos lados, retirarlas y reservar.

2. En la misma sartén, agregar el jugo de naranja, la crema de leche y 1 cucharada de harina. Mezclar bien con un tenedor y cocinar unos minutos. Volver a incorporar las chuletas y agregar el Gran Marnier.

3. Condimentar con sal y pimienta y cocinar entre 5 y 10 minutos más. Servir las chuletas con las hierbas aromáticas y decorar con trozos de naranja.

Nota de la receta original: Elegir las hierbas según el gusto personal. El original recomienda tomillo, laurel y perejil para acompañar el cerdo.

MARTES: Peras caramelizadas con crema de pistacho



Ingredientes (4 personas)

Para las peras y la crema de pistacho:

– 4 peras

– 200 ml de crema de leche batida con azúcar

– 30 gr helado de pistacho

– 50 gr almendras picadas

– azúcar

Para la crema pastelera:

– 150 ml de leche

– 1 huevo

– 225 gr azúcar

– 20 gr almidón de maíz

Para la salsa espesa de chocolate:

– 150 gr chocolate cobertura negro

– 100 ml de leche

– 50 ml de cacao

Para el caramelo:

– 150 gr azúcar

– 200 ml de agua



Preparación

1. Cocinar las peras sin pelar en agua con una pizca de azúcar durante 20 minutos. Retirarlas, escurrirlas bien y reservar.

2. Para la crema pastelera, mezclar el almidón de maíz, el azúcar y el huevo en una cacerola. Agregar la leche hirviendo y cocinar, sin dejar de revolver, hasta que espese. Retirar del fuego y dejar enfriar.

3. Para la salsa de chocolate, hervir la leche con el chocolate cobertura y el cacao, revolviendo constantemente. Dejar enfriar y colar.

4. Para el caramelo, colocar el agua y el azúcar en un recipiente al fuego. Cocinar hasta obtener un caramelo.

5. Mezclar la crema pastelera con la crema batida y el helado de pistacho. Distribuir la mezcla en el fondo de los platos y decorar con la salsa de chocolate.

6. Pelar las peras y pasarlas por el caramelo durante unos minutos. Cubrirlas con las almendras picadas y acomodarlas sobre la crema en los platos.

Cantidades para verificar en el original: Se conservaron los 225 g de azúcar de la crema pastelera, los 50 ml de cacao y los 150 ml de azúcar del caramelo tal como figuran en la transcripción.

MIÉRCOLES: Pechugas de pollo con aceitunas y alcaparras



Ingredientes (4 pesonas)

– 1½ kg pechugas de pollo

– 1 puñado de alcaparras

– aceitunas negras

– 1 vaso vino blanco seco

– 350 g de hongos

– caldo de carne

– aceite de oliva

– 1 cebolla mediana

– 2 dientes de ajo

– romero

– sal y pimienta negra



Preparación

1. Cortar las pechugas de pollo en trozos no muy pequeños. Dorarlos en aceite de oliva junto con los ajos y la cebolla picada. Agregar las aceitunas y las alcaparras. Condimentar con sal y pimienta, incorporar el vino blanco y dejar que se evapore.

2. Agregar el caldo de carne y una ramita de romero. Tapar y cocinar a fuego moderado durante 30 minutos. A mitad de la cocción, incorporar los hongos picados.

Nota de la receta original: Si no se consiguen hongos de estación, reemplazarlos por hongos secos previamente remojados en agua tibia.

JUEVES: Arroz negro



Ingredientes (4 personas):

– 250 gr arroz

– 500 gr sepias pequeñas

– 1½ litros de caldo de verduras o pescado

– 1 limón

– 1 cebolla pequeña

– 1 diente de ajo

– 80 ml aceite de oliva

– perejil

– pimienta negra en grano



Preparación

1. Limpiar las sepias bajo el chorro de agua fría. Retirar la piel y conservar las bolsitas de tinta. Reservar 4 sepias enteras. Del resto, separar los tentáculos y cortar los cuerpos en tiras.

2. Hervir las sepias enteras en agua con un poco de sal y jugo de limón. Cuando estén cocidas, escurrirlas y agregarles un chorrito de aceite.

3. Pelar y picar finamente la cebolla. Pelar el diente de ajo. Calentar 50 ml de aceite en una sartén y rehogar la cebolla y el ajo a fuego moderado.

4. Agregar las tiras de sepia y los tentáculos. Condimentar con un poco de sal, tapar y cocinar a fuego moderado, revolviendo de vez en cuando con una cuchara de madera. Cuando las sepias estén tiernas, retirar el ajo y agregar el arroz. Mezclar bien e incorporar un poco de caldo caliente.

5. Abrir las bolsitas de tinta, volcar el contenido en un plato pequeño y agregarlo al arroz. Incorporar el caldo hirviendo y cocinar entre 15 y 20 minutos.

6. Cuando el arroz esté al dente, apagar el fuego. Agregar 1 cucharada de aceite, 1 cucharada de perejil picado y un poco de pimienta recién molida. Decorar con las sepias enteras y espolvorear con perejil.

VIERNES: Rollitos de lenguado y papaya



Ingredientes (6 porciones):

– 3 lenguados grandes

– 2 papayas

– 1 puerro blanqueado

– 2 cebollas de verdeo

– 1 granada desgranada

– 60 gr manteca

– 1 vaso vino espumante seco

– 1 vaso de agua

– 200 gr crema de leche

– 2 yemas de huevo

– ½ vaso de jugo de lima

– sal y pimienta



Preparación

1. Limpiar los lenguados, cortar 6 filetes y dividir cada uno por la mitad a lo largo. Enrollarlos y atarlos con tiras del puerro blanqueado.

2. Cortar las cebollas de verdeo en rodajas finas y rehogarlas suavemente en 30 gr manteca. Distribuirlas en una fuente para horno y colocar los rollitos encima. Condimentar con sal y pimienta y agregar el vino y el agua.

3. Hornear a 180° C durante 20 minutos. Retirar los rollitos de la fuente y mantenerlos calientes.

4. Cortar las papayas por la mitad, retirar las semillas y formar bolitas con el utensilio adecuado.

5. Agregar el jugo de lima al líquido de cocción de los rollitos y llevar a hervor. Incorporar la crema de leche y las yemas. Condimentar con sal y pimienta y mantener al fuego hasta que la salsa espese.

6. Acomodar los rollitos en una fuente, decorar con las bolitas de papaya y la granada y servir con la salsa.