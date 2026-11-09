Río Negro lanzó un programa para preparar a las pymes frente a las licitaciones energéticas

La propuesta surgió a partir de un diagnóstico sobre las dificultades que enfrentan los proveedores locales. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha el Programa Ejecutivo de Aceleración para Proveedores, con el objetivo de fortalecer a las pymes locales frente a las licitaciones de los proyectos energéticos que se desarrollan y proyectan en la provincia.

La capacitación busca mejorar su preparación administrativa y operativa, cumplir con los requisitos de las empresas operadoras y acceder a licitaciones para integrarse a la cadena de valor de los proyectos energéticos.

La propuesta surgió a partir de un diagnóstico sobre las dificultades que enfrentan los proveedores locales al presentarse a procesos de contratación. «Cuando algunas empresas se presentaban, quedaban afuera por falta de orden o porque la documentación estaba mal armada», afirmó la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini.

Qué herramientas recibirán las pymes de Río Negro

La medida apunta a trabajar sobre esos obstáculos y preparar a las empresas para participar en los distintos niveles de contratación vinculados con los proyectos energéticos. «La idea es que puedan conocer las normativas y los estándares, cómo son los procesos licitatorios, cómo tienen que presupuestar y armar los cómputos», indicó Confini.

La metodología combina contenidos audiovisuales para trabajar antes de cada encuentro, clases con especialistas y talleres prácticos. En esta última instancia, cada empresa aplicará lo aprendido a su propia documentación y elaborará herramientas para avanzar en los procesos de calificación y contratación de las operadoras.

El programa se desarrolla junto a BIZION Escuela de Negocios, en el marco de un trabajo articulado con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Los contenidos incluyen requisitos documentales, sistemas de calidad, seguridad y ambiente, elaboración de presupuestos y gestión de contratos.

El objetivo de ampliar la participación de proveedores locales

La iniciativa se vincula con la demanda de bienes y servicios que generarán los proyectos energéticos en Río Negro durante sus etapas de construcción y operación.

Confini destacó que la formación busca ampliar las oportunidades para las empresas provinciales y facilitar su incorporación a las contrataciones. «Estos proyectos van a necesitar empresas rionegrinas para sostener su desarrollo y para incorporar mano de obra de origen provincial», sostuvo.

Desde la Provincia remarcaron que el objetivo es que las pymes puedan presentar propuestas completas y cumplir con las condiciones técnicas, administrativas y económicas que exigen las operadoras. De esta manera, busca mejorar la participación de proveedores locales en una actividad que proyecta una demanda sostenida de servicios y empleo.