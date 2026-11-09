Río Negro lanzó un programa para preparar a las pymes frente a las licitaciones energéticas
El Programa Ejecutivo de Aceleración para Proveedores apunta a mejorar la capacidad administrativa y operativa de las empresas locales para que puedan cumplir con los requisitos de las empresas operadoras. La capacitación se desarrolla junto a BIZION Escuela de Negocios, en el marco de un trabajo articulado con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
El Gobierno de Río Negro puso en marcha el Programa Ejecutivo de Aceleración para Proveedores, con el objetivo de fortalecer a las pymes locales frente a las licitaciones de los proyectos energéticos que se desarrollan y proyectan en la provincia.
La capacitación busca mejorar su preparación administrativa y operativa, cumplir con los requisitos de las empresas operadoras y acceder a licitaciones para integrarse a la cadena de valor de los proyectos energéticos.
La propuesta surgió a partir de un diagnóstico sobre las dificultades que enfrentan los proveedores locales al presentarse a procesos de contratación. «Cuando algunas empresas se presentaban, quedaban afuera por falta de orden o porque la documentación estaba mal armada», afirmó la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini.
Qué herramientas recibirán las pymes de Río Negro
La medida apunta a trabajar sobre esos obstáculos y preparar a las empresas para participar en los distintos niveles de contratación vinculados con los proyectos energéticos. «La idea es que puedan conocer las normativas y los estándares, cómo son los procesos licitatorios, cómo tienen que presupuestar y armar los cómputos», indicó Confini.
La metodología combina contenidos audiovisuales para trabajar antes de cada encuentro, clases con especialistas y talleres prácticos. En esta última instancia, cada empresa aplicará lo aprendido a su propia documentación y elaborará herramientas para avanzar en los procesos de calificación y contratación de las operadoras.
El programa se desarrolla junto a BIZION Escuela de Negocios, en el marco de un trabajo articulado con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Los contenidos incluyen requisitos documentales, sistemas de calidad, seguridad y ambiente, elaboración de presupuestos y gestión de contratos.
El objetivo de ampliar la participación de proveedores locales
La iniciativa se vincula con la demanda de bienes y servicios que generarán los proyectos energéticos en Río Negro durante sus etapas de construcción y operación.
Confini destacó que la formación busca ampliar las oportunidades para las empresas provinciales y facilitar su incorporación a las contrataciones. «Estos proyectos van a necesitar empresas rionegrinas para sostener su desarrollo y para incorporar mano de obra de origen provincial», sostuvo.
Desde la Provincia remarcaron que el objetivo es que las pymes puedan presentar propuestas completas y cumplir con las condiciones técnicas, administrativas y económicas que exigen las operadoras. De esta manera, busca mejorar la participación de proveedores locales en una actividad que proyecta una demanda sostenida de servicios y empleo.
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