Qué comemos del 27 al 31 de octubre: el menú de la semana por el chef Roberto Montiel

Otra semana arranca y ya tenemos las recetas que pueden cambiarte el día. Ingredientes que todos tenemos en casa y que, aunque no lo creas todavía, cada uno de los platos están hecho con amor, con sabor y aroma a hogar. El responsable del menú en estos día es el Chef Ejecutivo Roberto Montiel.

Las excusas para no cocinar quedan afuera. Animate a estos platos de fácil elaboración y que son siempre para 4 personas, pero con ese toque gourmet que hace la diferencia.

El chef Montiel invita a animarse a cocinar.



Listado de compras

4 bifes de osobuco

4 pata muslo de pollo

1 cabeza de ajo

1 paquete mostachole

1 paquete spaghetti

1 paquete arroz blanco

2 cebollas de verdeo

1 kg cebolla

1 brócoli pequeño

1 zucchini o zapallito redondo

1 morrón amarillo

2 calabazas cabutia pequeñas

6 huevos

pan rallado o rebosador

queso rallado

mozarella

2 litros de leche

orégano

LUNES: Pollo encebollado a la leche



Ingredientes:

– 4 pata muslo de pollo

– 700 gr cebolla

– 1 morrón amarillo

– sal y pimienta a gusto

– perejil fresco

– salsa



Preparación

1. Limpiar el pollo, retirando la piel y la grasa.

2. Cortar la cebolla en pluma y en lonjas finas el morrón.

3. Poner la leche con la cebolla y el morrón en un recipiente a cocinar. Agregar el pollo y cocinar a fuego suave por 35 minutos. Incorporar el orégano y servir con la guarnición que más les guste.

Esta receta la cocinaba mucho mi abuela, no duden en hacerla es riquísima.

MARTES: Ossobuco a la milanesa con calabazas asadas



Ingredientes:

– 4 bifes de osobuco

– 250 ml de aceite

– 2 calabazas cabutia pequeñas

– 4 dientes de ajo

– pan rallado

– huevos

– harina de trigo (o mezcla sin TACC – opcional)



Preparación

1. Sazonar los bifes y pasar primero por la harina, luego por el huevo y al final el pan rallado.

2. Aplastar los dientes de ajo, cortar las calabazas en cuartos, poner un poco de ajo y aceite y cocinar al horno.

3. Fritar el osobuco en una sartén, servir con la calabaza horneada.

Con la carne cuando la ponen en el aceite bajar un poco el fuego. Y cuando la giran, subir el fuego para luego bajarlo.

MIÉRCOLES: Sapghetti primavera



Ingredientes:

– 1 paquete de spaghetti seco

– 3 tomates redondos

– 1 cebolla

– 1 cebolla de verdeo

– 1 copa de vino blanco (excluyente)

– perejil

– 1 diente de ajo

– 1 zucchini

– 1 brócoli chico

– 2 cdas. manteca

– 250 ml crema



Preparación

1. Sofreír el diente de ajo en la manteca. Añadir los tomates pelados y en cubos, luego agregar todas las verduras sin el brócoli. Poner la crema cuando las verduras estén cocidas. Reservar caliente.

2. Hervir agua y cocinar el brócoli sin el troco. Poner en el agua con sal solo cuando esté hirviendo, cocinar por 5 minutos, reservar.

3. Hervir la pasta en abundante agua con sal, escurrirla cuando este a gusto, para mi “al dente”. Volcar en la salsa con la manteca, mezclar todo a fuego mínimo y el brócoli por encima al final.

JUEVES: Lasagna de mostacholes



Ingredientes:

– 1 paquete mostacholes secos

– 1 ramita perejil

– 150 gr queso rallado

– 150 gr queso mozzarella

– salsa de tomate

– 100 gr jamón cocido natural



Preparación

1. Cocinar los mostacholes al dente (ya que se van a cocinar al horno).

2. En una fuente para horno poner salsa de tomate una capa fina, luego cubrir con los mostacholes, poner una capa fina de tomate y agregar el jamón, la mozzarella y el queso rallado. Repetir la operación hasta que llega al ras de la fuente. Terminar con queso y cocinar al horno, ya caliente, por 15 minutos o hasta que los quesos estén fundidos.

Servir en los platos con orégano por encima o albahaca fresca.

VIERNES: Arroz al curri



Ingredientes:

– 4 tazas de arroz blanco

– curry

– tomates cherry

– cebolla de verdeo

– caldo de verduras

– 1 diente de ajo



Preparación

1. Cortar los tomates cherry al medio, saltear en una sartén fuego fuerte con una pizca de sal y ajo picado. Reservar cuando estén cocidos.

2. Cortar la cebolla de verdeo en aros finitos, cocinar en una olla con aceite. Cuando esté blanqueada poner el arroz crudo. Cuando el arroz tome color, casi transparente, poner el caldo y el curry.

3. Cocinar el arroz con el caldo. Cuando sirvan al plato poner los tomates por arriba del arroz.

Express 15 minutos: Salteado de carne con huevo



Ingredientes:

– 8 huevos

– 1 planta grande de espinaca

– ¼ de bechamel (puede estar preparada en la heladera para cualquier ocasión)

– 1 cda. queso rallado

– sal

Preparación

1. Sacar el tallo a la espinaca y cocinar en sartén a fuego fuerte, hasta que estén al dente. Escurrir y guardar una parte (75%) para la guarnición.

2. Poner en batidora, la bechamel la espinaca. Condimentar con sal.

3. Hacer los huevos a la plancha con manteca. Servir en el plato con la bechamel caliente y de guarnición la espinaca restante y el queso rallado.