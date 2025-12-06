Risotto de hongos con chocolate, la masterclass y degustación a cargo del chef Roberto Montiel en el Festival Yo Como

El día, en esta nueva edición del Festival Yo Como, todavía no se termina. No solo hay foodtruck, música para todos los gustos, tragos, sabores varios para conocer, Mercado de emprendedores, chefs invitados en el escenario mayor, sino que además continuamos con las masterclass durante estas dos jornadas.



Roberto Montiel, chef ejecutivo de Casa Blanca Restaurante y Eventos Del grupo Global, fue uno de los encargados de una masterclass. Nos sorprendió con un risotto de hongos (en este caso gírgolas) con un toque muy especial: chocolate. Así como lo leen chocolate. Los presentes participantes de la charla tuvimos la suerte de probar semejante delicia. Una fiesta de sabores en la boca.

Antes de comenzar con la terminación del plato, el chef junto con el ingeniero agrónomo Jorge Sánchez pusieron en tema a los asistentes. Con qué tipo de hongos se iba a cocinar, qué clases o variedades hay, cómo distinguirlos y cocinarlos. Se habló de que en nuestro país se consumen de 40 a 50 gramos de hongos por persona. Lo sorprendente fue el número que se maneja en el Valle: casi 150 gr por habitante.



Un dato no menor fue la información nutricional que poseen las gírgolas que aprendimos. Tienen magnesio, fósforo, potasio, hierro y una concentración elevada de ácido fólico. Tienen baja presencia de sodio y su estructura está compuesta por 90% de agua, esto hace que tengan una alta digestibilidad e inhiben la formación del colesterol malo. Se aconseja consumir 100 gramos por persona en la semana.