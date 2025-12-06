Festival Yo Como 2025: Un vistazo al Mercado de emprendedores de Río Negro y Neuquén

Un día soleado y sin viento para la primera jornada del Festival Yo Como 2025 que se hace en la Bodega Humberto Canale de Roca. Mucho para ver, más para degustar y disfrutar de un fin de semana con harto sabor. Pero este evento tiene chefs invitados cocinando y dando masterclases en vivo y en directo. Y por si esto fuera poco, cuenta con un espacio dedicado a los emprendedores regionales que han traído un muestrario de sus productos artesanales para probar y la vender.

El espacio denominado el Mercado ha concentrado a varios productores venidos de distintos lugares de la provincia de Río Negro y Neuquén. Este espacio también cuenta con un stand del INTA, donde hay un muestrario de los trabajos que hacen actualmente, además de brindar asesoramiento a cada uno de los visitantes que se acercan.



«En esta oportunidad daremos tres charlas sobre frutos secos haciendo hincapié en la producción de pistachos, también sobre producción de hongos comestibles y calidad de mieles, polen y propoleos, Además tenemos para que se conozcan, degustación de sidras artesanales. Uva de mesa, la red globe, carnosa y dulce ideal para un postre», comentó Silvina Garrido, Coordinadora de Investigación INTA Alto Valle.

Siguiendo con el recorrido por el Mercado, de alguna manera también viajamos por la provincias de Río Negro y Neuquén descubriendo y conociendo productos hechos de manera artesanal. Aceites de oliva entre los productos estrella. Uno instalado cerca del mar en San Antonio Oeste, Oleosan. Este emprendimiento familiar arrancó con olivares que se nutren, de alguna manera, de la salinidad que proporciona el aire de mar. Y más para el lado del Valle, ubicados en Centenario (Neuquén) encontramos con Praderas Neuquinas.



En el paseo nos cruzamos con productos gourmet innovadores, de materias primas locales, totalmente naturales venidos directamente desde Bariloche. Ingredientes Sur elaboran jaleas, aderezos y bebidas sin aditivos. Están en Dina Huapi y propone sabores como ahumados, picantes, dulces, todos se fusionados con plantas autóctonas.

Desde Luis Beltrán, los embutidos ahumados Nigo también tienen un espacio donde se degustan sabores de carnes exóticas: jabalí, ciervo y cordero. Estos emprendedores hace 40 años que están en este rubro y son exportadores.



Villa La Angostura presente también con El Bocado, que desde hace 6 años elaboran todo tipo de snack salados totalmente naturales. La fruta deshidratada llegó de la mano de Fruch y se ubican en Fernández Oro desde el 2019 y son 3 socios los que llevan adelante este emprendimiento. Las mermeladas caseras Antú, de Roca, tienen un sabor particular sin aditivos ni azúcares agregados.

Mermeladas naturales hechas sin conservantes llevan el sello Raccoto y su elaboración está en Viedma desde hace casi 5 años. En Cipolletti los frutos secos van de boca en boca con el nombre de Tentate Praliné, un snack vegano que invita a ser consumido.



Directo desde Bariloche, Gin Athos dijo presente con sus variedades para degustar en cualquier momento del año. Otro stand imperdible es Piuke, vermut de montaña, venido desde El Bolsón. En la vuelta, Puras Mieles Patagónicas trajo su variedad de mieles del Valle Medio, directamente de Choele Choel. Otro infaltable en este festival son los alfajores Urban, roquenses de pura cepa con un muestrario de sus sabores.

Cada producto tiene una característica especial que se resalta. Es interesante y vale la pena venir a degustar para saber cuáles son los sabores elegidos para este Festival que se extiende hasta mañana domingo. ¡No te lo podés perder!