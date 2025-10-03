SUSCRIBITE
25 min
Yo Como

Tarta con masa integral y relleno de brócoli

Verde que te quiero verde, una receta ideal para quienes se están cuidando en las comidas. La sugerencia es de @nutri.recipes.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

PARA LA MASA: --

harina integral: 200 gr

sal: 1 cdita.

aceite: 50 ml

agua: c/n

PARA EL RELLENO: --

cebolla de verdeo: 1

brócoli cocido: 2 tazas

huevos: 2

Preparación

Colocar en un bol la harina integral, la sal, el aceite y el agua. Mezcla hasta forma una masa. Luego colocarla en una tartera.

Para el relleno, en un bol mezclar los huevos con la cebolla de verdeo picada. Agregar el brócoli cocido y cortado. Mezclar bien.

Colocar en relleno sobre la masa de tarta. Hornear 25 minutos en horno precalentado a 180° C.


