Tarta con masa integral y relleno de brócoli
Verde que te quiero verde, una receta ideal para quienes se están cuidando en las comidas. La sugerencia es de @nutri.recipes.
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA: --
harina integral: 200 gr
sal: 1 cdita.
aceite: 50 ml
agua: c/n
PARA EL RELLENO: --
cebolla de verdeo: 1
brócoli cocido: 2 tazas
huevos: 2
Preparación
Colocar en un bol la harina integral, la sal, el aceite y el agua. Mezcla hasta forma una masa. Luego colocarla en una tartera.
Para el relleno, en un bol mezclar los huevos con la cebolla de verdeo picada. Agregar el brócoli cocido y cortado. Mezclar bien.
Colocar en relleno sobre la masa de tarta. Hornear 25 minutos en horno precalentado a 180° C.
Comentarios