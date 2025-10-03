Tarta con masa integral y relleno de brócoli

Lista de Ingredientes PARA LA MASA: -- harina integral: 200 gr sal: 1 cdita. aceite: 50 ml agua: c/n PARA EL RELLENO: -- cebolla de verdeo: 1 brócoli cocido: 2 tazas huevos: 2

Preparación

Colocar en un bol la harina integral, la sal, el aceite y el agua. Mezcla hasta forma una masa. Luego colocarla en una tartera.

Para el relleno, en un bol mezclar los huevos con la cebolla de verdeo picada. Agregar el brócoli cocido y cortado. Mezclar bien.

Colocar en relleno sobre la masa de tarta. Hornear 25 minutos en horno precalentado a 180° C.