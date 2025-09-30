Espinacas gratinadas: facilísimas y en pocos minutos
Una receta para salir rápido de apuros. La sugerencia es de @julianalopezmay.
Lista de Ingredientes
espinacas: 2 atados
manteca: 70 gr
harina: 50 gr
leche: ½ taza
nuez moscada: a gusto
queso mozzarella: 150 gr
queso parmesano: 150 gr
sal y pimienta: a gusto
Preparación
Limpiar las hojas de espinaca y blanquearla pasándolas apenas por agua hirviendo.
Por otro lado hacer una salsa blanca derritiendo manteca, agregando harina (o pre mezcla) y luego leche fría de a poco. Dejar que hierva y se espese. Condimentarla con nuez moscada, sal y pimienta.
Mezclar las espinacas, salsa blanca, mozzarella y parmesano. Llevar la mezcla a un recipiente apto para ir al horno fuerte y gratinarla por 15 a 20 minutos antes de servirla.
