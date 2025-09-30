SUSCRIBITE
15 min cronometro
Espinacas gratinadas: facilísimas y en pocos minutos

Una receta para salir rápido de apuros. La sugerencia es de @julianalopezmay.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

espinacas: 2 atados

manteca: 70 gr

harina: 50 gr

leche: ½ taza

nuez moscada: a gusto

queso mozzarella: 150 gr

queso parmesano: 150 gr

sal y pimienta: a gusto

Preparación

Limpiar las hojas de espinaca y blanquearla pasándolas apenas por agua hirviendo.

Por otro lado hacer una salsa blanca derritiendo manteca, agregando harina (o pre mezcla) y luego leche fría de a poco. Dejar que hierva y se espese. Condimentarla con nuez moscada, sal y pimienta.

Mezclar las espinacas, salsa blanca, mozzarella y parmesano. Llevar la mezcla a un recipiente apto para ir al horno fuerte y gratinarla por 15 a 20 minutos antes de servirla.


Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

Gastronomía

Receta fácil
Preparación

