Torta alfajor triple de nuez, chocolate y dulce de leche para la hora de la merienda

Lista de Ingredientes PARA LA MASA: -- manteca: 200 gr azúcar impalpable: 100 gr harina 0000: 280 gr huevo: 1 cacao amargo: 20 gr nueces procesadas: 100 gr sal: 1 pizca bicarbonato de sodio: 1 cdita. PARA EL RELLENO: -- dulce de leche repostero: 300 gr chocolate blanco: 200 gr crema: 100 gr

Preparación

Batir manteca blanda + azúcar hasta formar una crema, luego agregar el huevo. Incorporar los secos y amasar un poco hasta integrar. Llevar a la heladera por una media hora.

Estirar 3 discos de 20 cm de diámetro y finitos. Llevar a horno medio, pre calentado, por 10 minutos. ¡Ojo que salen blanditos y se endurecen a medida que se enfrían!

Para el armado, colocar un disco de base y rellenar con dulce de leche. Repetir hasta terminar y cubrir con la ganache de chocolate blanco. Calentar la crema y agregar al chocolate picado integrar bien y bañar la torta.