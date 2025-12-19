Torta alfajor triple de nuez, chocolate y dulce de leche para la hora de la merienda
@esteficolombo nos sugiere este manjar que más de un goloso nos va a agradecer.
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA: --
manteca: 200 gr
azúcar impalpable: 100 gr
harina 0000: 280 gr
huevo: 1
cacao amargo: 20 gr
nueces procesadas: 100 gr
sal: 1 pizca
bicarbonato de sodio: 1 cdita.
PARA EL RELLENO: --
dulce de leche repostero: 300 gr
chocolate blanco: 200 gr
crema: 100 gr
Preparación
Batir manteca blanda + azúcar hasta formar una crema, luego agregar el huevo. Incorporar los secos y amasar un poco hasta integrar. Llevar a la heladera por una media hora.
Estirar 3 discos de 20 cm de diámetro y finitos. Llevar a horno medio, pre calentado, por 10 minutos. ¡Ojo que salen blanditos y se endurecen a medida que se enfrían!
Para el armado, colocar un disco de base y rellenar con dulce de leche. Repetir hasta terminar y cubrir con la ganache de chocolate blanco. Calentar la crema y agregar al chocolate picado integrar bien y bañar la torta.
Comentarios