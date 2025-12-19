SUSCRIBITE
10 min cronometro
Yo Como

Torta alfajor triple de nuez, chocolate y dulce de leche para la hora de la merienda

@esteficolombo nos sugiere este manjar que más de un goloso nos va a agradecer.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
10 min cronometro
Yo Como

Torta alfajor triple de nuez, chocolate y dulce de leche para la hora de la merienda

@esteficolombo nos sugiere este manjar que más de un goloso nos va a agradecer.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LA MASA: --

manteca: 200 gr

azúcar impalpable: 100 gr

harina 0000: 280 gr

huevo: 1

cacao amargo: 20 gr

nueces procesadas: 100 gr

sal: 1 pizca

bicarbonato de sodio: 1 cdita.

PARA EL RELLENO: --

dulce de leche repostero: 300 gr

chocolate blanco: 200 gr

crema: 100 gr

Preparación

Batir manteca blanda + azúcar hasta formar una crema, luego agregar el huevo. Incorporar los secos y amasar un poco hasta integrar. Llevar a la heladera por una media hora.

Estirar 3 discos de 20 cm de diámetro y finitos. Llevar a horno medio, pre calentado, por 10 minutos. ¡Ojo que salen blanditos y se endurecen a medida que se enfrían!

Para el armado, colocar un disco de base y rellenar con dulce de leche. Repetir hasta terminar y cubrir con la ganache de chocolate blanco. Calentar la crema y agregar al chocolate picado integrar bien y bañar la torta.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Desayunos y Meriendas

Gastronomía

tortas

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias