Torta soufflé de limón libre de gluten ¿probaste?
Comer saludable también es sinónimo de comer rico y lo hemos comprobado. Esta sugerencia de @chantalabad lo confirma.
Lista de Ingredientes
huevos: 3
queso untable: 250 gr
esencia de vainilla: 1 cdita.
azúcar rubia: 120 gr
ralladura y jugo de limón: 2
harina de arroz: 4 cdas.
¿Cómo se hace?
Separar las claras de las yemas. Mezclar las yemas con el queso, la esencia vainilla, el azúcar rubia, la ralladura y el jugo de limón. Tamizar e incorporar la harina.
Por otro lado, batir las claras a punto nieve. Incorporar las claras a la preparación anterior, primero
equiparar densidades y luego agregar el resto en dos partes con movimientos envolventes.
Colocar la preparación en un molde y cocinar en horno, pre calentado, moderado a 170° C, de 25 a 30 minutos aproximadamente.
Comentarios