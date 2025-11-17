Torta soufflé de limón libre de gluten ¿probaste?

Lista de Ingredientes huevos: 3 queso untable: 250 gr esencia de vainilla: 1 cdita. azúcar rubia: 120 gr ralladura y jugo de limón: 2 harina de arroz: 4 cdas.

¿Cómo se hace?

Separar las claras de las yemas. Mezclar las yemas con el queso, la esencia vainilla, el azúcar rubia, la ralladura y el jugo de limón. Tamizar e incorporar la harina.

Por otro lado, batir las claras a punto nieve. Incorporar las claras a la preparación anterior, primero

equiparar densidades y luego agregar el resto en dos partes con movimientos envolventes.

Colocar la preparación en un molde y cocinar en horno, pre calentado, moderado a 170° C, de 25 a 30 minutos aproximadamente.