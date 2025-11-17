SUSCRIBITE
30 min cronometro
Yo Como

Torta soufflé de limón libre de gluten ¿probaste?

Comer saludable también es sinónimo de comer rico y lo hemos comprobado. Esta sugerencia de @chantalabad lo confirma.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

huevos: 3

queso untable: 250 gr

esencia de vainilla: 1 cdita.

azúcar rubia: 120 gr

ralladura y jugo de limón: 2

harina de arroz: 4 cdas.

¿Cómo se hace?

Separar las claras de las yemas. Mezclar las yemas con el queso, la esencia vainilla, el azúcar rubia, la ralladura y el jugo de limón. Tamizar e incorporar la harina.

Por otro lado, batir las claras a punto nieve. Incorporar las claras a la preparación anterior, primero
equiparar densidades y luego agregar el resto en dos partes con movimientos envolventes.

Colocar la preparación en un molde y cocinar en horno, pre calentado, moderado a 170° C, de 25 a 30 minutos aproximadamente.


