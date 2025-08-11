Torta húmeda de cacao y nuez: sin harinas, sin azúcar y lista en menos de 30 minutos
Con pocos ingredientes y sin encender la batidora, esta receta saludable se convierte en una gran aliada para los antojos dulces. Ideal para quienes buscan opciones sin harinas refinadas ni azúcar.
Lista de Ingredientes
tazas de nueces (pueden ser almendras o mezcla de frutos secos): 2
huevos: 3
taza de cacao amargo en polvo: 1/2
taza de miel o stevia líquida al gusto: 1/2
cucharadita de esencia de vainilla: 1
cucharadita de polvo para hornear: 1/2
pizca de sal: 1
chips de chocolate amargo sin azúcar para decorar: opcional
En un contexto donde cada vez más personas optan por reducir el consumo de harinas y azúcar, la pastelería saludable gana terreno. Esta torta húmeda de cacao y nuez es una alternativa fácil, rápida y muy sabrosa que se puede preparar en casa sin necesidad de técnicas complejas.
Además, no solo es apta para quienes siguen una alimentación sin gluten o baja en carbohidratos, sino que se cocina en apenas 20 a 25 minutos, lo que la convierte en una opción ideal para resolver una merienda o un postre sin planificar demasiado.
Torta humeda de cacao: receta paso a paso
1. Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde de 20 cm con un poco de aceite o manteca.
2. Procesar las nueces hasta obtener una harina gruesa y reservar.
3. Batir en un bowl los huevos con la miel o stevia y la esencia de vainilla, hasta que la mezcla esté espumosa.
4. Incorporar el cacao, el polvo para hornear y la pizca de sal, mezclando bien.
5. Sumar la “harina” de nuez y unir con movimientos envolventes.
6. Volcar la preparación en el molde, decorar con chips de chocolate amargo (opcional) y llevar al horno.
7. Cocinar durante 20 a 25 minutos o hasta que al insertar un palillo, este salga apenas húmedo.
8. Retirar, dejar enfriar y disfrutar.
Un tip para potenciar el sabor
Para un aroma más intenso, se puede añadir una cucharada de café instantáneo al batido. Este toque realza el gusto del cacao y aporta un perfil más profundo a la preparación.
