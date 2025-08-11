Torta húmeda de cacao y nuez: sin harinas, sin azúcar y lista en menos de 30 minutos

Lista de Ingredientes tazas de nueces (pueden ser almendras o mezcla de frutos secos): 2 huevos: 3 taza de cacao amargo en polvo: 1/2 taza de miel o stevia líquida al gusto: 1/2 cucharadita de esencia de vainilla: 1 cucharadita de polvo para hornear: 1/2 pizca de sal: 1 chips de chocolate amargo sin azúcar para decorar: opcional

En un contexto donde cada vez más personas optan por reducir el consumo de harinas y azúcar, la pastelería saludable gana terreno. Esta torta húmeda de cacao y nuez es una alternativa fácil, rápida y muy sabrosa que se puede preparar en casa sin necesidad de técnicas complejas.

Además, no solo es apta para quienes siguen una alimentación sin gluten o baja en carbohidratos, sino que se cocina en apenas 20 a 25 minutos, lo que la convierte en una opción ideal para resolver una merienda o un postre sin planificar demasiado.

Torta humeda de cacao: receta paso a paso

1. Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde de 20 cm con un poco de aceite o manteca.

2. Procesar las nueces hasta obtener una harina gruesa y reservar.

3. Batir en un bowl los huevos con la miel o stevia y la esencia de vainilla, hasta que la mezcla esté espumosa.

4. Incorporar el cacao, el polvo para hornear y la pizca de sal, mezclando bien.

5. Sumar la “harina” de nuez y unir con movimientos envolventes.

6. Volcar la preparación en el molde, decorar con chips de chocolate amargo (opcional) y llevar al horno.

7. Cocinar durante 20 a 25 minutos o hasta que al insertar un palillo, este salga apenas húmedo.

8. Retirar, dejar enfriar y disfrutar.

Un tip para potenciar el sabor

Para un aroma más intenso, se puede añadir una cucharada de café instantáneo al batido. Este toque realza el gusto del cacao y aporta un perfil más profundo a la preparación.