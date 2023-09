Un alfajor de la Comarca Andina volvió a ser premiado entre los mejores del mundo

Por segundo año consecutivo los alfajores artesanales de Almendra Guillier Riquelme, de Chacra Los Retamos, fueron premiados en el Mundial del Alfajor. En esta oportunidad, y entre 500 muestras que degustó el jurado, la propuesta de la pastelera recibió la medalla de bronce al mejor alfajor triple.

Almendra y su especialidad: el alfajor.



Crema de avellanas, dulce de leche y doble cobertura de chocolate fueron especialmente combinados para convertirse en una bomba de sabor y sobre todo una fotografía del paisaje de la Comarca Andina. Esa es una de las motivaciones más importantes de Almendra, buscar la manera de destacar la riqueza productiva de la Comarca Andina. En el 2022, Chacra Los Retamos ganó la medalla de oro al mejor alfajor triple, con una propuesta rellena de dulce de leche y dulce de frambuesas, otro de los productos favoritos y representativos de esa zona.

Poder seguir representando a este lugar hermoso a través de algo que le llegue a la gente, que está en un lugar lejano, al sentir el sabor de un alfajor, a la frambuesa y ahora a las avellanas es increíble. Estoy tan enamorada de lo que hago que no veo los límites. Me motiva seguir haciendo productos nuevos y que la gente conozca la Comarca Andina a través de estos productos que hacemos”. Almendra Guillier Riquelme, emprendedora.

En los alfajores conviven las riquezas productivas de la zona, las abejas, las flores y el acompañamiento familiar de Almendra. Las pruebas, los aciertos, los errores son instancias de aprendizaje y superación que se premian con medallas. El año pasado vivieron una experiencia traumática, el fuego rodeo a los bosques de El Hoyo. Allí, donde se desarrolla la chacra productiva, la sala de elaboración de Los Retamos y las viviendas de Almendra y su familia, se sumergió en una nube de humo, calor y llamas. A pesar de las pérdidas económicas y de biodiversidad, supieron superar ese momento.

Con sello Premium.



“Todos los días voy a la chacra, lo veo, el camino todavía está quemado, arriba donde me voy a hacer mi casa esta quemado. Ahora agradeciendo que no pasó a mayores, que puedo seguir trabajando en la fábrica. El bosque lo comenzaremos a reforestar este año. Fue muy difícil y estresante el momento, pero todo va a reverdecer. Hoy nos estamos equipando, nada nos dice que no nos puede volver a pasar. Y acompañándonos con mi familia, haciendo limpieza, viendo que nacen nuevos arbolitos, cipreses de diez centímetros que encontramos entre las cenizas. El suelo se recupera y nosotros también”, recuerda la pastelera.

Almendra ama lo que hace y se nota. Desconoce de los límites. Ya experimentó, por partida doble, ser ganadora del Mundial del Alfajor, ahora quiere ser ella quien de la vuelta al mundo con esas delicias. “Tengo la posibilidad de exportación que aún no está definida, pero es algo que quiero proyectar. Hay que hacer las habilitaciones y el circuito comercial hacia al exterior, pero quiero hacerlo, quiero que mi producto llegue lejos. Creo que esto va a estar concretado para el año que viene”, imagina la joven.

Una verdadera obra de arte…



Para quienes visiten la comarca, es interesante que sepan que este nuevo alfajor ganador ya está disponible para su comercialización. “Es un alfajor triple, una capa de dulce de leche y una de crema de chocolate y avellanas. Tiene doble cobertura de chocolate, primero blanco y después negro semiamargo. Es una bomba, que no empalaga, tiene sabor y aroma a avellanas tostadas de acá de la zona. Un producto bien potente, calórico, chocolatoso y acogedor, para pasar las condiciones climáticas de la Patagonia”, describe Almendra e invita a saborear sus productos premium.