Una ronda de negocios para diversificar la matriz productiva en el Festival de la Sidra

El Festival de la Sidra vuelve a ser tendencia en la ciudad y la región. Esta es una oportunidad más para degustar y conocer, no solo la elaboración local, sino que también productos de otras zonas. “Este año se ha buscado dar un tinte más de la parte de producción. Este Festival nace con el objetivo de generar mayor movimiento en lo que a la industria de la sidra se refiere y todo lo que lo acompaña esta movida. En base a eso, este año, se organizó al ronda de negocios y no solo para convocar a las sidreras, sino que también a los rubros vinculados gastronomía, hoteles, turismo, bancos, comunicación, entre otros”, comentó la Lic. Alejandra Rodríguez, Dirección de Parques Industriales y USEP de Roca.

La idea central es diversificar la matriz productiva de la región. “Buscamos un proceso más de industrialización de la manzana con todo lo que sean derivados de esta producción primaria. Se está trabajando con el Conicet en la elaboración de harina de orujo. Para eso, previamente, se organizó un curso. Primero fue teórico como para informar a las personas y tuvo muy buena convocatoria, más de 50 personas participaron. Luego se hizo la parte práctica, para qué se puede usar esta harina de orujo, que tiene un montón de funciones, no solo panificados porque es en lo primero que pensamos”, agregó Rodríguez.

El orujo en pleno proceso de convertirse en harina.



“Vamos buscando actividades que son conexas a la producción de sidra, hacer hincapié en eso que se desperdicia y puede tener algún valor. El orujo es un deshecho problemático para la industria sidrera. De alguna forma vamos avanzando en querer incorporar, a la cadena productiva, y desarrollar un poco más lo que es la economía circular”, explicó.

“Este desecho pasaría a ser un producto que, además, como harina que si la comparamos con la de almendras o algarroba, la cantidad que hoy se están utilizando y no digo de moda porque tal vez le quita importancia, se le están conociendo los aportes nutricionales. La harina de orujo viene a ocupar un lugar destacado en el mercado. Además hace 2 meses salió, lo de su importancia, en el código alimentario”, comentó.



La ronda de negocios apunta a la vinculación, que la red de empresas y emprendedores se desarrolle un poco más. “En esta edición se sumó, una vez más, gente de la carrera de Diseño de la Universidad Nacional de Río Negro. Con ellos seguimos trabajando en el asesoramiento a emprendedores de la Usep de su marca o logo. Actualmente son más de 50 emprendedores los que han logrado aplicar su diseño al emprendimiento”.

“La propuesta de este año fue armar una bolsa para comercializar que tenga impreso lo que significa el Festival de la Sidra y con esa venta generar un fondo para sostener ese consultorio que tiene resultados importantes. El trabajo con instituciones, el Conicet, la Universidad, con empresas, es importante su participación y que se siga vinculando con la mirada bien productiva del festival”, dijo.



Se busca que la sidra llegue a todos los lugares que sea posible, no solo a nivel local o regional. “Las empresas invitadas han mostrado mucho interés, tenemos todas las expectativas, además los mismos empresarios reclaman un espacio para conversar, intercambiar necesidades y lo bueno es dejarlas plasmadas. La ronda de negocios acerca las partes en un lugar donde se puede tener la reunión ahí mismo o ya establecer el contacto para gestionar un negocio. En base a las necesidades de ambas partes surge una idea, algo que no era posible si no se encontraban las partes”, concluyó Rodríguez.

Sidra a nivel mundial: el Alto Valle es el 5° productor



El Alto Valle es una zona privilegiada en cuanto a producción se refiere. Lo más sobresaliente: manzana y pera que, además de ser simples frutas aportan a la industrial una variedad interesante de subproductos, todos de excelencia. Uno de los ejemplos más claros es la sidra.

“Por su volumen, principalmente, la actividad se desarrolla en el Alto Valle. Actualmente abastecemos el 95% de la sidra del país, somos el quinto productor del Mundo a pesar de que no hemos tenido, en los últimos 15 o 20 años, una estrategia sobre esa bebida como han tenido otras”, dijo Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.



“Muchas bebidas hacen su proceso de adaptación, principalmente las que son tendencia en los hábitos de consumo. Nosotros no podemos quedarnos más con el consumo histórico y esto hay que pensarlo en función de lo que está pasando. Un ejemplo claro es lo que ocurre con el vino donde hay una reducción en el consumo a nivel global y si no se adaptan los procesos productivos en función a la demanda, el gusto del cliente, las nuevas tendencias, los jóvenes, se achica ese volumen o es reemplazado por otro producto”, aclaró el funcionario.

El consumo per cápita de licores va mutando. “Hay sidra, cerveza, vermuth, vino, destilados entonces de golpe se pone de moda el gin por lo que sea. Las tendencias y los cambios son violentos, si no te adaptás no solo vas a perder litros y consumo, sino que vas quedando fuera del mercado. La sidra hoy, primero está buscando un camino nuevo donde ya no existe esa que se consumía hace 20 años. Esa era tipo postre, mucha azúcar, extremadamente endulzada y ese dulce que, además se transforma en calorías, el consumidor encontraba algo que no era para repetir mucho”, expresó Banacloy.

“A partir de que muchos emprendedores con proyectos nuevos y esfuerzos de grandes compañías para ponerla en otro lugar, empezó una mínima reactivación de la sidra. Pensar una botella etiqueta distinta, inclusive sacando el azúcar elaborando sidra de pera, o con manzana Pink Lady con varietales, haciendo una oferta distinta”, comentó.



Un punto importante es diferenciarse de otros productos. “Actualmente las sidras de cordillera, como en El Bolsón, hay una oportunidad enorme ya que tienen una manzana que es originalmente de más de 100 años que trajeron familias europeas. Son las que mejor se adaptan al proceso de industrialización, en muchos casos han quedado medio abandonadas, pero hay gente que las ha puesto en valor y es una oportunidad en la zona de cordillera porque además está vinculada al turismo”, dijo.

“Actualmente la provincia tiene gran volumen de producción a nivel nacional. Después gran parte de esas sidras se trasladan a Buenos Aires para hacer fraccionamiento, sobre todo las de volumen. Esta realidad no es la misma para muchos proyectos de emprendedores que tienen su envasado en origen. Entonces, es ahí donde estamos buscando una identificación geográfica para una elaboración en Patagonia. Eso es también un diferencial, pero tiene que tener una realidad diferencial también ya que esa identificación geográfica va atada a un código con determinados parámetros de elaboración que garantizan calidad, obviamente sabiendo que tenemos una materia prima ilimitada para el crecimiento”, concluyó el ministro.