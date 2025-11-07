¡Ya podés sacar las entradas!: Se viene el Festival Yo Como, el 29 y 30 de noviembre en la Bodega Humberto Canale

¡Vuelve uno de los eventos gastronómicos más esperados de la Patagonia! El Festival Yo Como 2025 se realizará el 29 y 30 de noviembre en la Bodega Humberto Canale, en General Roca. Dos jornadas para disfrutar de la mejor gastronomía, música, sabores regionales y propuestas innovadoras en un entorno de película.

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir de forma online en miticket.rionegro.com.ar.

Foodtrucks, fuegos y mercado

Foto: archivo.-

La nueva edición promete deslumbrar con los mejores protagonistas de la cocina: habrá foodtrucks, área de fuegos, stands de productos regionales, un mercado de emprendedores y muchas más opciones para vivir una experiencia distinta en familia o con amigos.

Entre los invitados especiales estarán los reconocidos chefs Ximena Sáenz y Paco Almeida, figuras destacadas de la gastronomía nacional que compartirán su talento y su pasión por la cocina con el público. Además referentes y embajadores gastronómicos de toda la región, que aportan identidad y sabores locales a esta gran fiesta culinaria.

Además, se ofrecerán degustaciones, visitas guiadas por la bodega, clases magistrales y espacios para conocer lo más novedoso de la producción y la gastronomía patagónica.

Una cita con historia y paisaje

La Bodega Humberto Canale, fundada en 1909, es un emblema de la vitivinicultura patagónica. A solo 8 kilómetros del centro de Roca, el predio combina tradición, paisaje y producción: 160 hectáreas de viñedos, construcciones centenarias y la esencia del vino patagónico.

En este escenario único se espera recibir a miles de asistentes durante el fin de semana del festival, consolidando a Yo Como como uno de los encuentros gastronómicos más importantes de la Patagonia.

