Gastronómicos vuelven a reclamar al Centro Cívico por los temporarios

El secretario general del gremio gastronómico, Nelson Rasini, informó que hasta el momento no hubo ninguna solución para los trabajadores temporarios del sector.

Por eso, afirmó que este lunes se concentrarán en la plaza del Centro Cívico “a anunciar que pese haber facilitado todo lo que pudimos; esto en conocimiento de la gobernadora Arabela Carreras y el intendente Gustavo Gennuso, la parte empresarial no puso ni quiere aportar nada”.

“No sé cómo puede terminar todo esto”, lamentó.

Reiteró que hace más de 120 días que los trabajadores temporarios “no tienen ingresos: abril, mayo y junio”. Explicó que muchos de los trabajadores “hacían tareas eventuales, fines de semanas y otras actividades, pero con la pandemia no pudieron hacer nada”.

Rasini afirmó que una bolsa de alimentos o una bolsa de leña “no soluciona nada”. “Tres meses de gestión y un Estado ausente: Municipalidad, Provincia o Nación pese haber hecho todas las gestiones”.

Denunció que los empresarios del sector hotelero y gastronómico de Bariloche no quieren aportar “nada de nada, ni un kilo de yerba y a partir de julio de acuerdo a convenio zonal deben garantizarles 45 días de trabajo y no les quieren reconocer nada”.

Por eso, informó que este lunes desde las 15 se reúnen en el Centro Cívico para la reanudación del cuarto intermedio. “No sé cómo termina”, advirtió el dirigente gremial.

Recordó que son 2.370 trabajadores “que no pudieron recibir nada por encontrarse en guarda de puesto (activos para el sistema de Anses) y ahora que le asiste derecho, los empresarios no quieren aportar nada”. “Solo lo que les da el Estado y como no llega a todos quedan mil sin nada”, explicó.

Dijo que el gremio pudo asistir con leña sin cargo para los temporarios, pero volvió a cuestionar que no recibieron aportes de las empresas desde marzo. “Estábamos terminando de pagar los kid escolares por 6 millones de pesos”, aseguró.

Rasini explicó que la situación del gremio no es la mejor por el contexto de emergencia que se vive a raíz de la pandemia, causada por el nuevo coronavirus, que paralizó el turismo. “Somos 50 sueldos entre El Bolsón, Villa La Angostura, Junín de los Andes y San Martín de los Andes, pagando alquileres y sueldos”, sostuvo.

Dijo que a eso hay que sumar “que el HPR (Hospital Privado Regional) renunció a la cápita de la obra social, porque no aceptaron una reducción en el pago y estamos equipando nuestro centro médico para que dé una cobertura total de guardia las 24 horas”. “Y entienda que somos una Unión a la cual debemos rendir el balance anual”, manifestó a RÍO NEGRO.

“Bolsones de alimentos no arreglan nada”, insistió. “Tendríamos que darle, por lo menos, a 2400 trabajadores. No manejamos ese presupuesto”, aseveró.