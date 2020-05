Gatica regresará al Penal de Bariloche, tras el rechazo a la prisión domiciliaria

La jueza Sandra Ragusa aceptó este lunes el pedido de la defensa de Pedro “Coco” Gatica, que rechazó la prisión domiciliaria que se le había otorgado, y, en las próximas horas, regresará al penal de Bariloche para terminar de cumplir allí su condena.

El hombre, de 61 años, asesinó a su nieta Alma, de 5, de un escopetazo. Fue en Jacobacci, el 9 de mayo de 2009, tras enterarse de que su ex esposa lo abandonaría.

“Te pego donde más te duele” le dijo antes de disparar contra la nena, que murió en el acto. Luego, se disparó en la boca, pero la detonación sólo lesionó su dentadura.

Desde el 16 de marzo estaba en San Antonio, en la casa de una de sus hijas, que se ofreció para que cumpliera el resto de su pena en su domicilio, con una tobillera y la prohibición de salir al exterior.

“Me juzgaron, me agraviaron, me dijeron de todo en estos días. Pero lo que hice por mi papá fue un acto de amor. Aunque lo que hizo él de ninguna manera se justifica, y me llena de dolor” dijo la mujer.

“Ella es la única familia que me queda” contó Gatica por su parte. Relató que “mis otros hijos (por la mamá de Alma y sus dos hermanos, todos hijos de su ex esposa de Jacobacci) no me quieren ver. Me falta el perdón de ellos, no pretendo que me digan papá ni volver a esa realidad, porque creo que no lo merezco, pero sí poder saber algo de ellos” dijo a Río Negro.

Denuncian a la jueza

El intendente Adrián Casadei y las legisladoras Marilin Gemignani y Helena Herrero presentaron una denuncia contra la jueza de ejecución penal de Bariloche, Sandra Ragusa, que autorizó la prisión domiciliaria de Pedro Gatica.

Los funcionarios alegaron que la magistrada “no ha dado participación alguna a los familiares de la víctima, para escucharlos en el proceso conforme lo exige la ley. De hecho-destacaron- la jueza no hizo mención alguna a la notificación a la víctima y a la posición de ésta sobre el beneficio que se decidía, incumpliendo la legislación vigente”.

El escrito fue presentado hoy a primera hora, y solicita que se revisen las actuaciones de Ragusa, porque la misma podría haber “incurrido en un mal desempeño de su función”.

Entre las repercusiones que generó la determinación (antes de que Ragusa, a pedido de la defensa de Gatica, la revocara) figuran escritos de repudio presentados por el Consejo de seguridad local y por el bloque de ediles del JSRN.

Además, los concejales de esa fuerza dieron a conocer un proyecto para declarar persona no grata a Gatica.

Noticia en desarrollo.-