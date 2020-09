Gennuso se congratuló por el bloqueo del contrabando de fósiles de Bariloche

“El año pasado yo era el malo de la película”. De esta forma, el intendente Gustavo Gennuso se refirió al hallazgo de un contenedor con 4.000 piezas fósiles del museo paleontológico Rosendo Pascual, de Villa Los Coihues, en el puerto de Valencia, en España. El operativo estuvo coordinado por las fuerzas de seguridad y las aduanas de ese país y de Argentina.

“No es cierto que queríamos clausurar el museo. Pero sí que precisaba habilitación. No íbamos a cobrarle sino que hiciera las cosas de manera apropiada”, dijo Gennuso, en su programa de radio de los sábados.

En febrero del 2019, el director del museo ubicado frente al lago Gutiérrez, Rodolfo Corsolini, manifestaba: “El municipio me pide habilitarlo como comercio pero no entienden que es un museo. Antes de que me humillen, cierro. Ya tengo la clausura para el 3 de marzo”.

Gennuso también cuestionó que “hubo políticos, con altos cargos, que hasta le entregaron un premio” en relación a la senadora Silvina García Larraburu que entregó un diploma de honor del Senado al director del museo barilochense “por la gran obra histórica y cultural”.

En esa oportunidad, la senadora también expresó su solidaridad con la institución debido al cierre. “Es una pérdida terrible, se les roba la pasión a quienes contribuyen a fomentar el conocimiento, la cultura y la educación”, había planteado cuestionando al municipio de Bariloche.

Ante el hallazgo del contenedor con las piezas que intentaban ingresar a España, el secretario de Cultura de Río Negro, Ariel Ávalos, detalló que se hizo un exhaustivo trabajo de investigación desde un momento. A raíz de un llamado que alertaba sobre “movimientos extraños en la zona del museo en la madrugada” y “la presencia de camiones cargando más y más cajas”, se vigiló el lugar constantemente.

“Con Ariel Ávalos vimos estaban metiendo cosas en un contenedor para llevárselo a España para montar un museo allá. Pero no pueden salir piezas”, recalcó Gennuso y añadió: “A veces cuando decimos las cosas, tenemos conocimiento de causa”.