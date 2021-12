Ginóbili candidato a ingresar al Salón de la Fama de la NBA el año próximo

Emanuel Ginóbili ingresó en una nómina de candidatos a entrar el año próximo al Salón de la Fama de la NBA, según indicó este organismo en su sitio oficial, y en caso de ser elegido sería el primer basquetbolista sudamericano en hacerlo.

Manu entró en esa consideración como producto de su magnífico recorrido por la NBA, siempre vistiendo la camiseta blanca y negra de San Antonio Spurs, con la que obtuvo cuatro anillos con el número 20 en pecho y espalda.

Tras informarse la nómina de candidatos comenzarán a trabajar los evaluadores que tendrán la responsabilidad de definir quienes serán los finalistas, que se darán a conocer el 18 de febrero del año próximo, simultáneamente con el desarrollo del fin de semana del Juego de las Estrellas en Cleveland, Ohío.

Los principales competidores de Ginóbili, de 44 años, serán otros basquetbolistas tan dilatada y prolífica como la suya, a saber: Shawn Marion, Richard Hamilton, Mark Jackson, Marcus Camby, Chauncey Billups, Tom Chambers, Muggsy Bogues, Michael Finley y Tim Hardaway.

Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Announces Newly Eligible Candidates for the Class of 2022. #22HoopClass



📰: https://t.co/QCITOO5LpK pic.twitter.com/ZdklJZa2uR