Ginóbili vuelve a San Antonio Spurs, pero como nuevo asesor especial de operaciones

Emanuel Ginóbili se convirtió hoy en el nuevo asesor especial de operaciones de San Antonio Spurs, confirmaron voceros de la franquicia de la NBA en la que el argentino ganó cuatro títulos.

El bahiense se retiró del deporte en el 2018 pero siempre se mantuvo cerca al equipo, yendo a los partidos en la última temporada y con contacto estrecho con Greg Popovich, el primer entrenador.

"Manu" tendrá una función clave en el scouting de los futuros jugadores de San Antonio y para el seguimiento de los nuevos talentos, siendo parte del staff.

El bahiense jugó para los Spurs 1.057 partidos de temporada regular, 218 en series de playoff 218; sumó 14.043 puntos en su carrera, 3.698 rebotes, 3.999 asistencias, 1.391 recuperos y 318 tapas.

