Gonzalo, el «recomendador» de la vasectomía: de hacérsela a promoverla

La vasectomía no modifica la erección, el placer sexual ni el semen. (Foto ilustrativa. Gentileza).-

Él tenía claro que quería hacérsela. Después se sumó la propuesta de evitar que su esposa siga tomando pastillas anticonceptiva. De la idea, pasó a una realidad que hoy cuenta para que otros sumen entre sus posibilidades una práctica que le resultó de bajo costo físicamente y de gran ayuda: la vasectomía. Gonzalo, este vecino de 41 años de Neuquén, se convirtió el «recomendador» de un método anticonceptivo masculino que va en incremento.

«Me parece totalmente invasivo que siga tomando pastillas cuando está al alcance de uno poder hacerse la vasectomía que es una operación sumamente sencilla«, contó Gonzalo en conversación con «Vos A Diario» (RN RADIO 89.3).

Explicó que no se metió a internet «por las dudas». Una vez que el paso estuvo consensuado con su esposa, le preguntó a sus conocidos por un centro de urología, pero -algo que le resultó llamativo- nadie conocido ninguno.

Finalmente llegó al consultorio, el médico le explicó todo y le dio tiempo para que reafirme su decisión porque era una persona joven (tiene 41 años) y porque «había muchos que no volvían». Gonzalo estaba seguro, aunque la pandemia se interpuso y tuvo que esperar a que volvieran a abrir los quirófanos.

Yo tengo dos hijas y es la misma decisión. Así como uno decide tener hijos o hijas, puede decidir no tener más», reflexionó Gonzalo después de la vasectomía.

«Tardas más tiempo en hacer el trámite, el papeleo, la burocracia, que la operación en sí«, recordó. Contó que en el quirófano estuvo dos horas, pero la operación duró 20 minutos. Lo sedaron, realizaron la intervención y se fue a su casa caminando.

El posoperatorio consistió en estar sentado, no hacer nada de fuerza por un tiempo, colocarse hielo en los testículos si había dolor y tomar antiinflamatorios. «No perdés erección, eyaculas igual, no se pierde ninguna sensibilidad, lo único que tenés que hacer es aguantarte al principio, unos días, de no tener relaciones», resaltó Gonzalo.

La intervención fue cubierta por la obra social, él solo tuvo que pagar 150 pesos para hacerse el electrocardiograma, uno de los requisitos preoperatorios, junto a una ecografía de testículos y un análisis de sangre.

Finalmente, Gonzalo dejó dos reflexiones importantes. Una fue que «la vasectomía no tiene ideología, es solamente cuidar a quien uno tiene al lado para que no quede embarazada y también decidir uno». También remarcó: «ante cualquier duda, consulte a su medico, no vaya a internet, consulte al medico».

Escuchá a Gonzalo en RN RADIO:

Para tener en cuenta:

Desde el Ministerio de Salud de Nación se indica que la vasectomía:

Es un método anticonceptivo.

Es irreversible.

Se realiza a través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al pene.

Se sigue eyaculando como siempre. El aspecto del semen es el mismo, pero no contiene espermatozoides.

No afecta a las erecciones.

El placer sexual no cambia.

Comienza a ser efectiva luego de los primeros tres meses de realizada o de las primeras 20 eyaculaciones.