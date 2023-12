Aguinaldo en dos cuotas en Río Negro: «Es una afectación grave para los estatales», dijo ATE

Luego de que el gobierno de Alberto Weretilneck informó la fecha de pago del aguinaldo en dos cuotas en la provincia de Río Negro, Rodrigo Vicente, secretario general de ATE, expuso la opinión del gremio de los estatales ante los micrófonos de RÍO NEGRO RADIO.

«Lo primero que hay que decir es que no es la noticia que estaban esperando los estatales en la provincia. Estabamos esperando un apoyo total del gonbierno de que pueda garantizar el SAC en un solo pago. Desde la Asociación Trabajadores del Estado vamos a concurrir a la paritaria y luego vamos a analizar el pago desdoblado como un punto más de análisis en el plenario de secretarios generales que vamos a tener luego», anticipó Vicente.

«El aguinaldo forma parte integral del salario, tiene carácter alimentario, es una afectación grave a los trabajadores estatales lo que está realizando el gobierno. Hay un intento de construir un escenario de crisis para ajustar en la paritaria, sobre los ingresos y los trabajadores», advirtió.

Al mismo tiempo sostuvo que el gobierno tiene «plena disponibilidad financiera para afrontar el aguinaldo o sea que no estamos de acuerdo con esta decisión que tomó el Ejecutivo provincial».

El secretario general de ATE en Río Negro adelantó que plantearán este rechazo en una primera reunión con la secretaria de la Función Pública Tania Lastra y que mañana en paritaria quedará expresado en un acta. Nos cuesta creer que no existe disponibilidad financiera cuando en la última paritaria en noviembre se nos expresó que estaba todo totalmente calculado para el pago del aguinaldo y el mes de diciembre. Por eso lo que podían dar era el 8,3%. Pasados 20 días resulta que hay una deuda de 26 millones de la cual no estábamos enterados», agregó.

En relación a la paritaria para negociar aumentos en el contexto nacional, Vicente aseguró que este viernes 22 se va a llevar una jornada de protesta en organismos nacionales, provinciales y municipales. «Vamos a ser respetuosos de la paritaria provincial, vamos a participar, es nuestra primer paritaria con este nuevo gobierno. Estamos viendo que no vamos a iniciar en buenos términos si un día antes se plantea un pago desdoblado del aguinaldo creemos que puede ser muy difícil discutir mañana en ese ámbito«.

Por otro lado, Vicente recordó que en su pliego de reivindicaciones han venido planteando la situación en el sector de salud y el SPLIF. «Hay muchas falencias que no se han resuelto en el período anterior. Generalmente las partidas presupuestarias para esos sectores del Estado no son las mismas que para el aguinaldo y el salario. No debería mezclarse en la mesa este de fin de año en el que todos los rionegrinos estamos sufriendo esta crisis económica y social en la cual está el país sumergido.

Considerando la convocatoria para el 20 y el protocolo antipiquetes de la ministra Patricia Bullrich, Vicente afirmó: «Buscaremos mecanismos de organización que nos permitan mantener el estado de lucha tratando de defender los derechos de los trabajadores y de las personas no asalariadas. También es cuestión de ir viendo como se desarrollan las jornadas y cuál va a ser la respuesta real del gobierno. En Argentina estamos cansados de represión de distintos gobiernos que quieren, a través de la fuerza, negarnos el derecho a huelga y a protestar que tenemos los ciudadanos rgentinos. Creo que no va a ser muy fácil para nosotros ni para el gobierno venir a implementar una mano dura»

Escuchá a Rodrigo Vicente en “Ya es tiempo”, por RÍO NEGRO RADIO.

