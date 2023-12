Río Negro pagará el aguinaldo en dos veces y este martes será anunciado ese cronograma, con un depósito durante esta semana y, luego, se completará en enero.

La decisión gubernamental fue ratificada ayer aunque se postergó su comunicación oficial para precisar las fechas de los pagos.

Previamente, los gremios estatales ya habían desaprobado esa posibilidad de cancelación del segundo SAC del 2023.

Por la mañana, el gobernador Alberto Weretilneck encuadró la situación provincial y aclaró que “el Estado no solo tiene el tema salarial, también tiene obligaciones con la comunidad”. Sumó -en diálogo con RIO NEGRO RADIO- prioridades, como el sector de la Salud y, entre otras, cumplir con las constructoras.

El mandatario participará este mediodía en Buenos Aires de la reunión de los jefes provinciales con el presidente Javier Milei.

La versión del desdoblamiento había alineado a las organizaciones sindicales en su rechazo. Para ATE, “el SAC se debe pagar antes de las fiestas” porque “los salarios de los trabajadores se han visto pulverizados”. La Unter dijo que no va “a tolerar seguir pagando” con los bolsillos de los agentes públicos “las malas decisiones que toman los gobiernos”.

La asunción en Hacienda de Sánchez, quien resguarda fondos para las prioridades fijadas por Weretilneck. Foto: Pablo Leguizamon.

En cambio, UPCN se apartó del debate del aguinaldo porque entendió que restan “las actualizaciones de noviembre y de diciembre”, que son mensualidades para la liquidación del SAC.

Weretilneck dijo entender esas expresiones pero “cuando no se puede, no se puede” y contó las dificultades para disponer del dinero entonces se debe “definir una escala de priorizaciones. No hay muchas opciones, no hay muchas soluciones”, afirmó.

Por la tarde, en Viedma, el mandatario reunió a los ministros Gerardo Sánchez (Hacienda) y Federico Lutz (Gobierno), y la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra donde se fijaron las fechas para los dos pagos del medio aguinaldo. Se preveía -como había adelantado el gobernador- anunciar anoche el cronograma, pero finalmente se aplazó para este martes porque faltaba confirmar el mecanismo bancario. El mismo consistiría en un depósito para esta semana y, luego, completarlo en enero.

En todo momento, el gobernador no habló de un esquema resuelto aunque parezca que si lo está después de la reunión de Gabiente. Es tan así que el secretario General, Nelson Cides declaró ayer en LU 15 Radio Viedma que se busca definir la fecha aunque dejo en claro del pago en dos cuotas, una antes de las Fiestas, y la otra luego en enero, después del pago de los salarios.

Las previas paritarias

Las paritarias de mañana, miércoles 20, serán a partir de las 10.

La reunión con UPCN y ATE se cumplirá en la FunciónPública. El escenario es una distinción ya que tradicionalmente se ha realizado en Economía. Esta mudanza no es fortuita sino que responde a la decisión del gobernador Weretilneck que la vinculación con los gremios se concentre en la Función Pública, que conduce Tania Lastra.

La exlegisladora se reunió la semana pasada con el titular de UPCN, Juan Carlos Scalesi y, según trascendió, repetiría hoy ese contacto preliminar con ATE, puntualmente con el secretario general Rodrigo Vicente.

Por su parte, en el marco de la negociación docente, el martes pasado, la ministra Patricia Campos recibió a la conducción de Unter, encabezada por Silvina Inostroza. En su caso, la reunión será en Trabajo, en el mismo horario, según el llamado de la flamante secretaria, María Avilez.