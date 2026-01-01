Ahora en San Antonio Oeste, ATE suma lotes para sus afiliados

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) recibió del Municipio de San Antonio Oeste los certificados de preadjudicación de 16 terrenos correspondientes al loteo denominado La Cantera.

Los mismos corresponden a un proyecto presentado en 2021, al que accedieron empleados públicos provinciales y municipales.

El acto fue encabezado por Daniel López, presidente del Concejo Deliberante sanantoniense y estuvieron presentes el secretario General de ATE Río Negro, Rodrigo Vivente; el secretaroi Gremial, Romeo Aguiar; y el secretario de la seccional San Antonio Oeste, Mario Pezzatti; entre otros.

Sobre el particular el dirigente local señaló que «veníamos peleando la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras puedan construir su casa» y destacó el proceso de diálogo con el intendente Adrián Casadei y el compromiso para que las gestiones avanzaran y esto fuera posible.

Dijo que «se hizo el sorteo correspondiente y accedieron al terreno. Estamos contentos y comprometidos para seguir avanzando en la conquista de derechos».

Pezzatti recordó que la entidad logró el acceso a las tierras del camping del Puerto y explicó que «vamos a empezar a trabajar prontamente para que los trabajadores y trabajadoras accedan a este camping en un paraíso en la zona».