El municipio de Río Colorado entregó 18 lotes a la Asociación Trabajadores del Estado

El secretario de Gobierno del municipio de Río Colorado, Darío Eduardo Goenaga; y el secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro, Rodrigo Vicente; encabezaron el acto de entrega de 18 lotes municipales a la entidad gremial que serán destinados a la construcción de viviendas familiares para sus afiliados.

Ambas partes habían firmado un acuerdo tiempo atrás que luego fue aprobado por el Concejo Deliberante y promulgado a través de la Ordenanza 2452/2025.

«Esta noticia en medio de una de las peores crisis habitacionales de la historia ratifica que luchar vale la pena» señaló Vicente y agregó que «es un gran día que nos empuja a seguir trabajando en distintos distritos de la provincia para avanzar con estos proyectos urbanísticos de contenido social».

«Una mención especial merece el compromiso asumido por el intendente (Duilio) Minieri: cuando las palabras se trasladan a los hechos amerita un reconocimiento. El Estado como empleador y sus trabajadores necesitan relaciones de cordialidad que dignifiquen la vida de la comunidad y mejoren el servicio público» dijo Vicente.