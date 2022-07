ATE inicia una semana de protestas en Neuquén con bloqueos, cortes de ruta y paro

La semana en Neuquén iniciará con fuertes medidas de fuerza realizadas por el gremio estatal ATE, que reclamará que no se excluya a sectores del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Habrá durante tres días acciones de protesta que incluirán bloqueos en edificios públicos, cortes de ruta y paro.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, sostuvo que de llevarse a cabo las intenciones manifestadas por el Ejecutivo, unas 2700 personas se quedarían afuera del convenio, entre ellos trabajadores del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN), el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN), parte del Ministerio de Economía y Comisiones de Fomento.

Resaltó que esto implicaría «no solo que no se les actualice las normas que vienen de 1958, si no también de no proveerle de mejores condiciones laborales en lo salarial, en el régimen de licencias y el pago de plus por vacaciones».

Quintriqueo Indicó que este lunes desde las primeras horas de la mañana se bloqueará el edificio del IJAN, del ISSN y el Boletín oficial. Además habrá retención de tareas y quite de colaboración. Esto durante lunes y martes.

«No habrá atención en las diferentes delegaciones. Solo estará la parte de la entrega de medicación oncológica que es lo que se entrega por farmacias«, explayo el dirigente gremial sobre cómo afectará al ISSN.

«Miles de afiliados del iSSN se van a quedar sin atención social por una irresponsabilidad de los ministros Osvaldo Llancafilo y Guillermo Pons que son los que encabezan la negociación», sostuvo Quintriqueo.

También se llevarán a cabo manifestaciones en otros puntos de la provincia. Quintriqueo marcó que una comisión de fomento en la cual se venía trabajando para incorporarla al CCT era Villa Traful, pero ahora el Ejecutivo la quiere dejar afuera. Por ese motivo, en plena temporada turística, se llevará a cabo este lunes un bloqueo en el acceso a Villa Traful.

También se anunció desde ATE, un paro general para el miércoles «y si no hay respuesta se irá profundizando en la otra semana».

Quintriqueo dijo que las medidas se decidieron por una definición que quiere «tomar el Gobierno de forma unilateral de dejarlos afuera de la Convención Colectiva General a algunos sectores». Se votó el viernes el rechazo al planteó del Ejecutivo durante un plenario provincial.

Explicó que como estos sectores, en los decretos de convocatoria ya establece que están comprendidos en las negociaciones colectivas, «por lo que además de las acciones gremiales también se está con acciones administrativas y judiciales, porque hay un principio que establece la ley que el de la buena fe de las partes, y en este caso el Estado lo está violando porque hace siete años se viene trabajando con estos sectores y ahora pretenden excluirlos».

La semana pasada, en el contexto de la reunión paritaria del convenio colectivo general, los trabajadores de ATE realizaron un quite de colaboración, paro sorpresivo y asambleas permanentes.

«Tienen que tener los mismos derechos de los trabajadores que hoy ya están convencionados», insistió Quintriqueo.

Esperan una actualización salarial del primer semestre del 50%

Quintriqueo señaló que están esperando la publicación a mediados de mes del índice de inflación, «que por lo que vemos no va ser menor al 14% el ajuste del trimestre por IPC«.

Dijo que por lo tanto, «estaría por encima del 50% la recomposición salarial», teniendo en cuenta que en el primer trimestre la actualización fue del 36,13% de incremento.

En este sentido, el dirigente gremial resaltó que el acuerdo haya sido por ajuste trimestral por IPC y no por cláusula gatillo, «que no tiene un piso».