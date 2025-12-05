Avanza la transición en Unter que la próxima semana tendrá recambio de autoridades

Integrantes del actual Consejo Directivo Central de Unter y de la lista DAF Multicolor, ganadora en las elecciones de octubre pasado, realizan este viernes en Roca un nuevo encuentro correspondiente al proceso de transición que finalizará el próximo miércoles 10 en Choele Choel con la asunción de Laura Ortiz López como nueva secretaria General de la entidad.

Se trata del tercer encuentro. Las primeras reuniones fueron el 31 de octubre en Choele Choel y el 11 de noviembre en Roca concretadas ante «la necesidad de garantizar un traspaso ordenado y transparente» según se indicó.

Además de la actual secretaria General, Silvana Inostroza, y el secretario Adjunto, Gustavo Cifuentes; Ortíz y sus principales colaboradores también participan del encuentro representantes de la casi totalidad de las Secretarías que conforman el Consejo Directivo Central saliente y entrante.