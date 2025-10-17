Elecciones en Unter: ganó la oposición en «un día histórico» dijo Laura Ortiz López

«La sensación inicial es de emoción y de responsabilidad» señaló Laura Ortiz López elegida como la nueva secretaria General de Unter tras las elecciones que se realizaron ayer en las 18 seccionales que el gremio tiene distribuidas en toda la provincia.

Fue «un resultado histórico» porque Docentes Al Frente (DAF)-Multicolor desplazó a la agrupación Azul Arancibia Celeste después de más de 20 años y, a partir de diciembre, tendrá la responsabilidad de conducir uno de los gremios más importantes de la provincia.

Durante la jornada electoral participaron unos 10.600 docentes de un padrón de 18.611 habilitados y DAF obtuvo 5.697 votos (53,75%) contra 4.338 de su oponente.

Ortiz López consideró que «fue clave» el triunfo en las siete seccionales propias, donde ampliaron las ventajas obtenidas en los comicios locales, las importantes diferencias establecidas en Bariloche (748 a 408), Valle Medio (528 a 239) y Río Colorado (263 a 20), además de la victoria en Roca (955 a 535) «que es una seccional recuperada».

La dirigente indicó que «era algo que anhelábamos» porque «veníamos trabajando mucho con el frente» y anticipó «la esperanza de retomar la lucha docente que se perdió», con «la participación que necesitamos de todos».

Sostuvo que «estamos en un contexto difícil que se va a agravar por las políticas nacionales y provinciales» pero remarcó que ayer «ganó la docencia rionegrina».

Después de una larga noche Ortiz López contó que todavía no tuvo ninguna comunicación con dirigentes de la lista Azul, ni de la ministra de Educación, Patricia Campo: «No creo que suceda» sostuvo.

Dijo que «estamos esperando la convocatoria al Congreso para debatir colectivamente» la última propuesta salarial del gobierno y ese sería el ámbito para «establecer el diálogo» con la actual conducción del sindicato docente.

Estableció como «desafíos importantes» la «organización para sentarnos a discutir con el gobierno» y pidió que «los encuentros paritarios no sean solo para la discusión salarial» porque «es urgente hablar de las auditorías médicas» y de una «mesa salarial docente» con «un análisis real», además de trabajar «en todo lo que tiene que ver con la política educativa» y «no es menor un protocolo contra la violencia por las situaciones que se vive en las escuelas».

Ortiz López remarcó que «es un momento histórico para nuestro sindicato» y su anhelo es que «nuestra tarea sea representativa».

Ortíz López: «Soy militante desde que me recibí»

La nueva secretaria General, a partir de diciembre próximo, tiene 42 años y está radica en Choele Choel, donde ejerce la docencia desde hace 21 años.

«El lunes vuelvo a las aulas» dijo en diálogo con Diario RÍO NEGRO, para dictar clases en séptimo grado de la Escuela Primaria N° 10 de esa localidad y en las cátedras de Lengua y Literatura de primero y segundo años de la ESRN N° 139 de Pomona.

La dirigente dijo que «soy militante desde que me recibí» porque «creo que los espacios colectivos son necesarios» y durante muchos años participó en las elecciones gremiales con la agrupación «Agustín Tosco», aunque «nunca se nos había dado hasta 2019».

Entre 2021 y 2022 fue secretaria General de la seccional Valle Medio y en la actualidad ocupa el cargo de secretaria de Salud.

La futura conducción de Unter

Laura Ortiz López, secretaria General.

Félix Ovadilla, secretario Adjunto.

Gabriela Aguilar, secretaria Gremial y de Organización.

Miriam Beltrán, secretsaria de Finanzas.

Ana Inchassendague, secretaria de Actas y Administración.

Melisa Verbeke, secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura.

Luis Suero, secretario de Educación, Estadísticas, Formación Política, Pedagógica y Sindical.

María Ruíz, secretaria de Acción Social.

Mariana Rucci, secretaria de Salud en la Escuela.

Cintia Saucedo, secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades.

Marisa Díaz, secretaria de Retirados y Jubilados.

Maria Arrieta, secretaria de Nivel Inicial.

Luis Reyes, secretario de Nivel Primario.

Jair Cifuentes, secretario de Nivel Medio.

Rosana Barreriro, secretaria de Educación Especial.

Ramiro Acevedo, secretario de Nivel Superior.

Claudia Correa, Olivia Roa y Héctor Bellere, vocales titulares.

Mariel Etcheber, Mariela Rodríguez y Nilda Acosta, vocales suplentes.

Carlos Iglesias, Leticia Ávila y Andrea Troncoso, revisores de cuentas titulares y Rocío Mansilla, suplente.