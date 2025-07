Camioneros ratifica el paro este viernes por falta pago a trabajadores de NRG: «Vamos a paralizar Vaca Muerta»

El sindicato de Camioneros de Río Negro, con la adhesión de sus pares de Neuquén, realizarán desde las 8 del viernes un paro por tiempo indeterminado en Vaca Muerta en reclamo por los despidos y falta de pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones en la empresa de arenas NRG, que tiene su sede central en el parque industrial de Allen, según afirmó el secretario general del gremio en Río Negro, Gustavo Sol.

La medida llegó, según indicaron desde la dirigencia de Camioneros, porque hay trabajadores que no cobraron el último mes de trabajo y el medio aguinaldo. En total son unos 120 camioneros de NRG que se encuentran en esta condición, aseguró Sol.

La arenera NRG, que provee arenas para el fracking en Vaca Muerta, se encuentra actualmente en convocatoria de acreedores, luego del pedido que la firma que lidera César Guercio hizo el pedido ante la Justicia Comercial de la ciudad de Buenos. En los últimos meses, más precisamente desde noviembre del año pasado, la empresa empezó a despedir personal de las distintas áreas de trabajo.

El secretario general del gremio rionegrino, Gustavo Sol, explicó que “la paciencia se agotó” a la radio AM La Carretera y agregó que “hay trabajadores que no cobraron sus sueldos ni aguinaldos y los despedidos no cobraron las indemnizaciones. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y ningún trabajador se va a quedar solo”.

Camioneros considera que Shell, Tecpetrol, Total y Phoenix son responsables solidarias de los trabajadores de NRG. Tras el fracaso de todas las instancias de negociación, los sindicatos decidieron frenar el transporte en toda la zona de Vaca Muerta a partir de este viernes.

El líder camionero dijo que las operadoras de Vaca Muerta mencionadas no han propuesto ninguna salida en las distintas audiencias que se realizaron en las secretarías de Trabajo de Neuquén y Río Negro.

«Las operadoras tienen el respaldo político para para no hacerlo, porque hemos tenido más de cinco audiencias y en ningún momento tuvieron intención de de asumir la responsabilidad que le corresponde por ley», aseguró el líder camionero en otra entrevista radial.

«Los compañeros camioneros de Neuquén también adhieren a la medida y es por por tiempo indeterminado», señaló Sol.

Gustavo Sol: «No se van a cortar las rutas»

Sol precisó que no se van a cortar las rutas, pero sí se va hacer retención de servicio en todos los transportes de camiones que operan dentro de los yacimientos de Vaca Muerta. «Desde mañana no hay arena para nadie. Ni arena, ni agua, ni petróleo, nada», aseguró el dirigente de Camioneros. «Vamos a paralizar todo Vaca Muerta hasta que aparezca en la plata de los trabajadores» de NRG, afirmó Sol a LU5.