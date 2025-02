Conciliación obligatoria en Neuquén para los guardavidas en el ingreso de la Fiesta de la Confluencia 2025

El municipio y los guardavidas de la ciudad de Neuquen, en conflicto por demandas salariales, se reunirán en una instancia conciliatoria en la subsecretaría de Trabajo de la provincia. La medida se comunicó el lunes por la tarde y suspendió los términos de conflicto. El ingreso a la isla 132, donde hoy se realiza el Pre Confluencia con la selección regional de artistas, quedó liberado.

La marcha programada a las 10 de hoy no se hizo por vigencia de la conciliación obligatoria de la cartera laboral. A esa hora, en el segundo piso, el intendente Mariano Gaido presentaba las expectativas económicas previstas con el inicio de la Fiesta de la Confluencia, el jueves.

Consultado por las demandas de los guardavidas, Gaido no emitió opinión, aunque el malestar por la protesta se le observó en un cambio a un rostro adusto. «Conciliación obligatoria», repitió ante la insistencia periodística y agregó que no emitiría siquiera una opinión política sobre la oportunidad de la medida a pocos días del inicio de la Confluencia y durante el desarrollo, hoy, de la Fiesta de la Preconfluencia.

Las medidas de los guardavidas escalaron desde la semana pasada hasta definir este lunes, un paro.

La seguridad balnearia de la costa del Limay se había apostado con pancartas y protestas en el ingreso de la isla 132, que tiene todo organizado hoy para el debut de los artistas regionales que competirán por un espacio en el escenario mayor de la fiesta de la Confluencia a partir del jueves. No permitían el paso a vehículos y personas relacionadas con el operativo de la fiesta nacional.

La Pre Confluencia comienza hoy a las 19 y finaliza mañana. Los 8 seleccionados (de entre 300 postulantes) serán las bandas soportes de los espectáculos nacionales e internacionales desde el jueves hasta el domingo, en el escenario Confluencia. Otros artistas regionales, también se presentarán pero en el escenario Limay durante el desarrollo de la Confluencia.

«Ayer a las 20 salió la conciliación», recordó Gaido en la rueda de prensa de la mañana y recalcó que «sin medidas de fuerza, se llevará a cabo un diálogo. No me pidan detalles que se van a hablar en la conciliación», dijo al ser consultado si había oportunidad de avanzar en ofrecimientos para el cuerpo de guardavidas de la ciudad, que supera 160 mujeres y hombres a cargo de la seguridad de las costas y sectores balnearios.

El subsecretario Guillermo Castillo, convocó a SIGUNE (Sindicato de Guardavidas de Neuquén) y a la comuna, representada en la mesa por el secretario Juan Martín Hurtado (Secretaría de Gobierno y Coordinacíon, Hacienda y Planificación) para acercar posiciones durante 10 días.

Para entonces, la Confluencia habrá finalizado. Este miércoles a las 8,30 se llevará a cabo el primer encuentro en la sede de la subsecretaría de Trabajo. «Ordénese a las partes que se retrotraiga el estado de las cosas al existente con anterioridad al conflicto» se indicó en la resolución laboral, por lo que la comuna no podrá aplicar medidas a los manifestantes en conflicto, quienes a su vez, deberán volver a custodiar la seguridad de las zonas de baño, que habían quedado bajo resguardo de policías de la provincia y personal que no adhería a las retenciones de tareas, según expresó el subsecretario de Protección ciudadana, Francisco Baggio.