Corte de Ruta 22 en Neuquén: bloquean un carril y advierte que la protesta llegará a los hospitales

Los trabajadores agrupados en el SIAP volvieron a cortar la Ruta 22 (actual Avenida Mosconi) en Neuquén. Es por el reclamo de pago de plus a los vigiladores de los hospitales Bouquet Roldán, de la capital, y el de San Martín de los Andes. Advirtieron que la protesta puede llegar a todos los centros de salud de la provincia.

Los manifestantes se apostaron frente al hospital Bouquet Roldán, al igual que hicieron el miércoles. Bloquean el paso en un carril, por lo que se generan importantes demoras, mientras los conductores pueden derivar por las colectoras. Permanecerán en el lugar hasta las 13.

El reclamo está encabezado por el Sindicato de la Actividad Privada (SIAP). Su dirigente, Juan Carlos Hernández, adelantó que a las 14 convocaron a un plenario para decidir sobre un paro general de todos los trabajadores tercerizados de los hospitales. Detalló que esto abarcaría a maestranza, vigilancia y camilleros.

El reclamo, recordó Hernández, es por el pago de un plus que, aseguró, significa el 35% de los salarios de los trabajadores. Aclaró que algunos cobraron la mitad, pero otros, nada, desde hace dos meses.

El dirigente apuntó contra el Gobierno provincial por no actuar contra las empresas a las que contrató, que son las que están incumpliendo una parte del pliego al no abonar ese plus.

«La situación se va a complicar», advirtió luego de señalar que este es el tercer día de paro.