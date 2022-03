Corte total del puente Cipolletti-Neuquén por protesta de ATE Río Negro

Hoy habrá corte del puente carretero que une Cipolletti y Neuquén. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro confirmaron que será total, por lo que se aconseja buscar rutas alternativas. También continuará el paro que comenzaron ayer el gremio y la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter). La manifestación es un rechazo a la propuesta salarial del 21% ofrecida por el gobierno de Río Negro para el primer trimestre.

Ayer, ambos sindicatos se movilizaron en varios puntos de la provincia, con una gran cantidad de manifestantes. Este jueves, las protestas se concentrarán en el puente, según adelantó el secretario general de ATE Jorge Núñez, desde las 7 a las 14.

ATE indicó profundiza el plan de lucha en busca de una recomposición salarial. Manifestaron que aún no hubo comunicación oficial desde el Gobierno provincial. Si la provincia no busca el diálogo continuarán las medidas, anunciaron los gremios.

El objetivo es que el Gobierno de respuesta a las peticiones de los trabajadores. Según Núñez, «hay varios puntos que el gobierno tiene que tener en cuenta y no hay respuestas concretas».

Además, agregó que «si no hay respuesta las medidas se van a agravar y el paro continuará. No sorprende la respuesta del ministro Rodrigo Buteler, en vez de buscar una solución amenaza a los trabajadores no respetando los derechos constitucionales. No es el momento más adecuado para que se exprese de esa forma, creo que el Gobierno tiene que sentarse y dialogar. La unidad de los trabajadores se la vamos a demostrar en las calles, ya muchos años hemos venido aguantando».

El paro de ATE es total en la administración pública rionegrina, desde el gremio manifestaron que hay una adhesión del 95% en las escuelas, hospitales y centros de asistencia.