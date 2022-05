Crisis en Ipross: «El Estado debe garantizar las prestaciones de la obra social»

El número impactó: los 4.500 millones de pesos que adeuda la obra social provincial a los prestadores y el anuncio del propio presidente del Ipross, Alejandro Marenco, sobre los problemas que podrían surgir en los próximos meses, rápidamente repercutió en la conducción del gremio docente Unter.

Clara Busso, quien es vocal gremial en la obra social, dijo que el escenario resulta extremadamente difícil y sostuvo que el gobierno provincial deberá analizar la situación y ayudar a la obra social a través de algún tipo de subsidio.

«Estamos sumamente preocupados, evaluando alternativas y tratando de que no haya ningún corte en los servicios«, dijo la dirigente quien expresó que ya han avanzado en el pedido de algún tipo de subsidio que ayude a contener -al menos de manera parcial- el grave cuadro financiero de la obra social.

En una nota publicada en las últimas horas por Río Negro fue el propio Marenco quien admitió que se vienen meses «muy complicados» en el sostenimiento de las prestaciones porque los recursos no son suficientes.

El organismo arrastraba un pasivo de $ 2.000 millones, pero esa presión ascendió últimamente a los 4.500 millones, empujado por las erogaciones extraordinarias de la pandemia y el desborde de los costos de los productos y de los servicios.

«Esto no tiene que ver con una cuestión de buena voluntad sino con la necesidad que hay de que el gobierno cubra las prestaciones de Salud», explicó Busso y rápidamente aclaró que esos fondos tranquilamente podrían salir de las cifras no remunerativas que está pagado (el Estado) a los docentes rionegrinos y por los cuales no sale ningún tipo de aporte al Ipross.

Y en esta línea aclaró que el aumento establecido en el la última paritaria servirá para incrementar significativamente el aporte que hace el Estado a la obra social. «Vamos a tener un aumento en el básico del 100 por ciento. El aporte a Ipross era muy bajo», explicó la representante del gremio que en la actualidad cuenta con unos 18 mil afiliados.

Busso aclaró que la responsabilidad del Estado porque debe brindar previsibilidad (a través de los aportes) más allá del presupuesto previsto para este año (18 mil millones) y que se ha visto seriamente afectado por la inflación y el incremento de los insumos.

«El Estado es responsable del bienestar del pueblo», reiteró y llamó a los funcionarios provinciales a tratar de superar la situación de la obra social para evitar que el sistema colapse.