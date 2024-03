Crisis en Salud: Asspur no recibió la convocatoria al diálogo y habrá nuevo paro en Río Negro

Pasaron más de doce horas del anuncio oficial del Gobierno de Río Negro de la apertura a una mesa de diálogo para el lunes con los gremios y trabajadores de la salud en conflicto, pero hasta el momento Asspur no recibió la oficialización y crece el malestar en las asambleas.

La conducción provincial de Asspur confirmó que por ahora no tienen la convocatoria oficial y solo tomaron conocimiento por la difusión del comunicado de la provincia.

El mensaje oficial es difuso porque no menciona a quiénes convocará a la nueva mesa de diálogo que promete ser «abierta y constructiva» y tampoco se precisó si serán todas las partes en una misma reunión o por separado.

Anteriormente, cuando el lunes también informó de una convocatoria sectorial, el Gobierno había puntualizado que lo haría con ATE y UPCN únicamente, lo que encendió el malestar en el interior de Asspur que reprocha ser el gremio que mantiene el plan de lucha, que hoy termina con 72 horas de paro, y representar a un tercio del personal de salud.

Cecilia Chavero, referente Asspur Cipolletti, se refirió al anuncio provincial: «Ellos no nos convocaron formalmente como a otros gremios (en referencia a ATE y UPCN que recibieron la convocatoria por escrito). No vamos a ir para que nos cierren la puerta en la cara. No nos representan otros gremios», enfatizó en una movilización que se realizó en la ciudad valletana.

En Viedma, Asspur realiza una marcha como tenía previsto e ingresó al edificio del Ministerio de Salud. Marisa Albano, referente gremial dijo que «la lucha no es un capricho, es consecuencia del gobierno anterior y de este porque es la continuidad». Ratificaron la continuidad del paro por otras 72 horas para lunes, martes y miércoles de la semana que viene.

En Roca se realizó la asamblea de trabajadores donde se ratificó la continuidad del acampe y desde esta ciudad se impulsa la continuidad del paro de Asspur la próxima semana por otras 72 horas.

En Bariloche la asamblea es al mediodía. En esa ciudad se realiza la medida más dura con paro por tiempo indeterminado de todo el personal de todos los gremios y autoconvocados.