Denuncian problemas en comedores escolares de Río Negro por falta de personal

Desde el gremio ATE señalaron falencias en los comedores escolares de Río Negro. Aseguraron que algunas instituciones educativas, particularmente en Roca y Allen, aún no empezaron a brindar este servicio por la falta de personal y recursos, pese a que el ciclo lectivo inició con «normalidad».

«Hoy los comedores no están en condiciones para funcionar, no está el personal completo y los alimentos en algunas escuelas no llegaron«, comentó Selva Sánchez, integrante del consejo directivo de ATE Río Negro, en diálogo con este medio.

La referente del sindicato estatal mencionó que el año escolar comenzó con severas dificultadas a raíz de las desvinculaciones de personal de servicio de apoyo (PSA) registradas el pasado 31 de diciembre. Si bien se logró la reincorporación del 70% de los más de 400 agentes despedidos, el número no permite garantizar hoy el mínimo funcionamiento en los comedores.

«No tenemos la cantidad de personal suficiente porque no se reincorporó la cantidad despedida. Además tenemos salidas por jubilaciones y fallecimientos, ese es un vacío que no es cubierto», agregó.

En ese sentido, precisó que algunos porteros se encuentran cumpliendo funciones en las cocinas, lo cual no se encuentra permitido por reglamento de trabajo. «Ningún portero puede limpiar y cocinar. Ahí tenemos el problema. De acuerdo a la cantidad de chicos que comen en una escuela hay determinado número de cocineros y ayudantes. Al haber faltante sacan a la gente que limpia para que colabore. Se hace una tarea que no corresponde, porque esta prohibido. Además, todo aquel que hizo manipulación de alimentos sabe que se puede trasladar algún tipo de contaminación«, explicó.

Sánchez comentó que los PSA temen por su fuente de trabajo porque podrían ser blanco de supuestas represalias. «Si sucede algo, el hilo se corta por lo más delgado«, añadió.

La referente sindical precisó que algunos comedores de Roca se encuentran inoperativos, como sucede en la escuela 317 del barrio 250 Viviendas y el Cet 33 de barrio Quinta 25. Además, hay otro saldo restante que carece de suministros.

«Hay ciudades donde los consejos escolares tienen convenios con los municipios. En Roca, eso no se da. Por lo tanto los comedores y los refrigerios están más atrasados. Empiezan las clases pero a veces no se cuenta con los insumos necesarios para efectivizar el comedor como corresponde», expresó.

El control sobre los alimentos en los comedores escolares

Sánchez mencionó que tampoco existiría control sobre el vencimiento de los alimentos, los cuales terminarían siendo empleados igualmente por la alta demanda.

«Los compañeros tiene que cocinar con lo que tienen o pueden. Hoy en la provincia, y en Roca, tampoco hay una revisión exhaustiva de los alimentos que quedaron del año pasado. Los PSA revisan las fechas de vencimientos, pero tampoco tienen una supervisión al respecto. Los jefes de radio, que en algunos lugares de la provincia vencieron los concursos, no pueden hacen un acompañamiento de eso», amplió al respecto.

Y seguidamente, añadió: «A veces está la exigencia de hacer la leche o el té igual. ¿Igual cómo? ¿Con las cosas vencidas?»