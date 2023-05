Descuentos a docentes que hagan paro en Neuquén: a quiénes y cómo se aplicará

El ministerio de Educación de Neuquén aclaró que va a descontarle el día a los docentes que no trabajen este viernes. No es la primera vez que se da esta situación: ATEN capital, junto a otras seccionales opositoras, llaman a medidas de fuerza que no son acompañadas por la conducción provincial y, por lo tanto, no cuentan con aval legal. En este contexto, el Gobierno ya ha aplicado descuentos salariales.

La medida de fuerza se votó ayer, en una jornada unificada de ATEN capital. La seccional cuestionó el plenario provincial del jueves por no llamar a paro, sino declararse en alerta por las denuncias de abuso sexual en los jardínes de infantes 23, 32 y 47.

Después del anuncio de capital, desde ATEN provincial aclararon que no habían llamado a paro. «El motivo de esa convocatoria aislada del resto de la provincia, es sólo la expresión de un sector minoritario, que expone a lxs compañerxs que lo acompañan y atentan contra la unidad de aten en las luchas presentes y por venir», resaltaron.

ATEN capital sostuvo su convocatoria y realizó la marcha por el centro de la ciudad.

En respuesta, el Gobierno emitió un comunicado anunciado los descuentos salariales, que se harán por «las vías administrativas correspondientes». También recordaron que ya aplicaron esta acción en dos oportunidades el año pasado. Se puntualizó que serán los distritos escolares los que informen sobre los grados y escuelas que no tengan clases.

Además, recordaron que las familias pueden dar aviso de los establecimientos que no tengan actividades al Whatsapp 2995833823.