Despedidos de Educación llevan más de 30 días de acampe en Jacobacci y esperan definiciones

Cuatro trabajadoras que se desempeñaban como auxiliares de escuela y un administrativo de Educación de Jacobacci que fueron despedidos cumplieron ya un mes de acampe para pedir la reincorporación y ahora aguardan con expectativas la paritaria convocada para mañana, porque recibieron la promesa del gobernador Alberto Weretilneck de que allí será evaluado su reclamo.

La protesta se lleva a cabo en la sede de coordinación escolar de Jacobacci y es la única en su tipo en toda la provincia, pese a que en otras localidades los llamados trabajadores PSA (personal de servicio auxiliar) también sufrieron cesantías y caídas de contrato.

Una de las despedidas, Sonia Camba, tiene activa militancia gremial e integra la mesa directiva de ATE Bariloche. Uno de sus compañeros, Walter Guerrero, también perdió su puesto como auxiliar administrativo en la supervisión escolar desde 2020.

Dijo que trabajaba bajo la figura de horas cátedra -”la más precaria de todas”, explicó- y a comienzos de febrero le habían confirmado continuidad hasta diciembre. Pero pocas semanas después en otra resolución lo despidieron sin motivos.

Guerrero dijo que algunas de sus compañeras tienen hasta 7 años de trabajo como auxiliares en las escuelas y que no levantarán el acampe hasta recuperar el empleo. Señaló que “todos saben” que a cambio de un cargo como portero en establecimientos educativos se les suele exigir “militancia activa en Juntos Somos Río Negro”. Algo que ellos nunca tuvieron.

Según el trabajador despedido, pudieron sostener la medida tantos días gracias al acompañamiento de la Unter, de ATE, Uocra Jacobacci, y también han recibido la solidaridad de Asspur, el gremio de Luz y Fuerza y los mineros agrupados en AOMA.

El último sábado el gobernador Alberto Weretilneck pasó por la zona, donde asistió a los festejos del aniversario de Comallo y visitó parajes rurales. “Nos enteramos que andaba por acá y fuimos a esperarlo a la ruta -relató Guerrero-. El auto paró, Weretilneck bajó el vidrio y pudimos hablar. Le presentamos una nota, le dijimos que fuimos injustamente despedidos y nos aseguró que van a resolver el tema en la paritaria. Ojalá mañana tengamos novedades, porque llevamos muchos días y es cansador”.

El trabajador dijo que tiene calificación especial para su cargo porque es licenciado en administración pública, que no tiene sanciones, y que varios en su misma situación en Bariloche “lograron la continuidad”, por eso no encontró explicaciones a la cesantía. Tanto él como sus compañeras están decididos a no ceder hasta lograr la reincorporación.

(fin)