Despidos en la CNEA impactan en el Centro Atómico Bariloche

Esta tarde el personal del Centro Atómico Bariloche salió a la avenida Bustillo para manifestarse contra los nuevos despidos en el organismo. Gentileza

El cese de contratos este 30 de junio en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) impacta también en el Centro Atómico Bariloche, donde de manera casi espontánea se realizó esta tarde una protesta en repudio a la decisión de las autoridades nacionales.

A nivel nacional el gremio ATE difundió hoy que en total fueron 170 despidos en la CNEA en todo el país, sin embargo con el correr de las horas se están confirmados 62 desvinculaciones a personal contratado que recibió por correo electrónico el aviso del cese de actividad, confirmó en diálogo con Diario RÍO NEGRO Carolina Ayala, delegada de ATE y trabajadora profesional del Centro Atómico Bariloche.

No se descarta que en el transcurso de las próximas horas continúen llegando notificaciones vía mail de los ceses de contratos. Por eso, no hay una cuantificación específica de Bariloche donde de los 340 contratados del plantel total del organismo nacional hay 104 personas con esa modalidad contractual, a la cuals e accede por concurso público de ingreso.

Ayala explicó que se trata de contratados con diez años de antigüedad en muchos casos, todos profesionales especializados en diversas áreas, quienes hasta el inicio del gobierno de Javier Milei mantenían una renovación anual de sus convenios, pero a partir de la Ley Bases comenzaron a tener una revisión cada tres meses.

“Venimos reclamando el pase a planta permanente de los 340 contratados desde el inicio de la gestión y había un compromiso de las autoridades de tener una renovación hasta fin de año”, dijo Ayala quien remarcó que el cese de los contratados fue “sorpresivo” y afecta a personal de todas las dependencias de la CNEA de todo el país.

Ayala indicó que en toda la CNEA “estamos por debajo de la dotación óptima de persona, sacaron un 20%, otro reclamo son los salarios que siendo profesionales cobramos menos de un millón de pesos y están retirando el financiamiento a los proyectos”, enumeró como parte de las problemáticas que afronta la institución que recientemente abrió la posibilidad de acuerdos con empresas extranjeras a las que se proporcionó información de proyectos científicos que tenían carácter confidencial.

Ayala remarcó el impacto que puede tener también en la sociedad la cesantía de personal porque “el 80% de los trabajos que hacemos en el Centro Atómico son para medicina nuclear y Bariloche tiene una institución muy importante como Fundación Intecnus que se va a ver afectada a futuro”.

Delegados de ATE de todos el país salieron a denunciar la situación vivida hoy y se realizaron manifestaciones en distintas sedes, con momentos de tensión en la central de Buenos Aires donde intervino la Gendarmería. En Bariloche por la tarde el personal de la CNEA se manifestó en la avenida Bustillo a la altura del kilómetro 9 en el acceso al Centro Atómico, donde la semana pasada estuvo la conducción nacional de ATE, con Rodolfo Aguiar al cabeza, para reclamar por el despido de un referente gremial de una de las empresas tercerizadas que presta servicios en el Centro Atómico.

Ayala dijo además que se anoticiaron que en paralelo a las cesantías de contratados formados y profesionales, las autoridades habilitaron ingresos de personal sin formación y con contratos anuales, mayoritariamente para tareas administrativas y también las áreas legales.

“Ya vaciaron el INTI, el INTA y ahora nos tocó a nosotros”, señaló la dirigente gremial de Bariloche que trabaja en uno de los laboratorios del Centro Atómico. Mañana volverán a reunirse en el acceso para definir acciones.

A nivel nacional, ATE señaló que ya se registran 71.025 empleos públicos menos, mientras que la CNEA redujo su estructura de 645 a 272 cargos, “afectando gravemente su capacidad operativa y de gestión”.