ATE Nacional encabezó una protesta en Bariloche por el despido de un dirigente gremial en CNEA

La protesta de ATE en el acceso al Centro Atómico Bariloche tuvo momentos de interrupción del tránsito en la avenida Bustillo, en Bariloche. Foto: Chino Leiva

ATE volvió a las calles en Bariloche con mayor fuerza por la presencia del secretario general Rodolfo Aguiar y parte de la comisión directiva nacional y provincial del sindicato de los estatales, para reclamar la reincorporación de Luis Urra al servicio de Jardinería del Centro Atómico Bariloche de donde fue cesanteado el 1 de abril.

En la protesta en el acceso al Centro Atómico, a la altura del kilómetro 9 de la avenida Bustillo, el gremio encendió fogatas para luego cocinar una olla popular, y hubo volanteada entre los automovilistas. Gendarmería nacional se presentó con una veintena de uniformados que intentaron limitar el avance de los manifestantes hacia la avenida con una cadena de plástico, que no detuvo que pasen para realizar cortes intermitentes en ambos carriles de la traza.

Gendarmería nacional intentó despejar el tránsito en la avenida Bustillo, ante una protesta de ATE. Foto: Chino leiva

La manifestación se nutrió de afiliados de ATE de distintas seCcionales de la provincia y referentes de la conducción nacional, que sumaron fuerza a un reclamo que desde hace casi tres meses mantiene la seccional Bariloche.

“A los despidos ilegales en el Estado, le sumamos la persecución sindical que significa que hayan cesanteado de manera ilegal a uno de nuestros dirigentes como es Luis Urra, por denunciar el vaciamiento y el intento de privatización de la Comisión Nacional de Energía Atómica”, lanzó Aguiar ante la prensa.

Gendarmería nacional intentó despejar el tránsito en la avenida Bustillo, ante una protesta de ATE. Foto: Chino leiva

Urra, actual secretario adjunto de ATE Bariloche, trabaja en el sector de Jardinería del Centro Atómico desde el año 2011, pero ese servicio está tercerizado a empresas que contrata la CNEA. En 2019 se produjeron varios despidos con el cambio de empresa proveedora del servicio, entre los que estuvo urra, quien fue reincorporado luego de los reclamos liderados por ATE Bariloche, y en abril de este año hubo un nuevo cambio de prestadora y de los 16 empleados solo se desvinculó al dirigente.

“La única excusa que pusieron las autoridades de la CNEA para despedirme es pura y exclusivamente por ser un representante sindical”, dijo Urra, quien sentenció que “la tercerización siempre ha sido un fraude laboral porque hay cuatro o cinco empresas que se llevan un montón de plata del Estado nacional, precarizando a un montón de trabajadores”.

La protesta de ATE en el acceso al Centro Atómico Bariloche tuvo momentos de interrupción del tránsito en la avenida Bustillo, en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Además del reclamo gremial que se mantiene desde abril y que hoy tuvo el respaldo explícito de la conducción nacional con la presencia de Aguiar y otros delegados gremiales de la órbita nacional, existe un amparo judicial que luego de dos audiencias en una de las Cámaras del Trabajo de Bariloche se decidió pasarlo al fuero federal por tratarse de un organismo nacional. ATE hace responsable solidario a la CNEA.

Aguiar denunció que “hoy está disminuida la capacidad estratégica para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país” y dijo que la “historia” tiene una final anticipado: “Los que están en la Casa Rosada se van por la puerta de atrás esposados y Luis Urra vuelve a entrar por este portón con la frente en alto”, arengó el titular de ATE Nacional.