Rodolfo Aguiar denunció que Manuel Adorni sumó 249 empleados al Estado: «Familiares, amigos y allegados»

A través de una carta dirigida al actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitó explicaciones formales sobre el rol de 249 personas que habrían sido designadas durante la gestión de Manuel Adorni.

Las contrataciones apuntadas pertenecen a la órbita de la Jefatura de Gabinete y a la Secretaría de Comunicación y Medios.

En la presentación documentada por el gremio, se detalla que entre los presuntos nombramientos figuran 52 asesores, 19 cargos directivos, cuatro choferes y hasta una arquitecta.

“Todas las dependencias bajo la autoridad de Adorni se encuentran saturadas de personal con sueldos que en todos los casos superan los 2 millones de pesos, no tienen experiencia y su presencia no resulta necesaria”, apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional y firmante del requerimiento enviado a Santilli.

La denuncia por los nombramientos y el presupuesto

En un comunicado paralelo, Aguiar sostuvo que Adorni llenó las áreas bajo su órbita de “familiares, amigos y allegados”.

“Desde que asumió funciones, no paró de llenar de familiares y allegados todas las áreas públicas que orgánicamente estaban bajo su autoridad. Entre la familia, amistades y allegados, suman cientos que se encuentran percibiendo un salario sin ninguna contraprestación de servicios”, denunció el líder de ATE.

En su carta al nuevo titular de ministros, el sindicato exige precisiones específicas: solicita conocer la cantidad exacta de incorporaciones al Estado durante la administración de Adorni, a qué áreas fueron destinados, si cumplían con asistencia diaria y el detalle de sus roles y remuneraciones.

A la par de los cuestionamientos por el personal, ATE puso el foco en los fondos manejados por la dependencia. Según el gremio, durante 2025 Karina Milei aumentó el presupuesto de la Secretaría de Comunicación y Medios —que hasta entonces dirigía Adorni— en un 46,4%, elevando la cifra a más de 30.000 millones de pesos anuales.

Revelan el uso de tarjetas de funcionarios para gastos personales de Adorni

La situación de Adorni se agravó este lunes en Comodoro Py tras las declaraciones de Laura Schiuma, actual directora general de Actividades Presidenciales. Según informó Noticias Argetinas, la funcionaria ratificó ante el fiscal que le prestó su tarjeta de crédito personal al ex jefe de Gabinete para que este pudiera concretar la compra de un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8. La operación, realizada en agosto de 2025, alcanzó un valor de $2.184.999.

Si bien Schiuma declaró ante los investigadores que, tras la transacción, Adorni le devolvió el dinero en efectivo, el hecho se suma a una serie de irregularidades que se encuentran bajo la lupa judicial.

La investigación de Pollicita apunta precisamente a detectar consumos millonarios y deudas que, según los registros, superaban ampliamente los ingresos declarados por el ex funcionario durante el ejercicio de su gestión pública.

El uso de tarjetas ajenas no parece haber sido una práctica aislada. La Justicia también logró detectar que Adorni utilizó las tarjetas de crédito de Luis Enrique Aluju, otro empleado de la Vocería Presidencial, para la adquisición de dos proyectores Epson destinados a videojuegos. En este caso, cada unidad tenía un valor de $1.831.795, lo que implica una erogación total de casi 6 millones de pesos en equipos de entretenimiento personal.

Estos nuevos hallazgos ocurren en un clima de alta tensión política para el oficialismo. Este domingo a la noche, el presidente Javier Milei salió a respaldarlo fuertemente luego de que se anuncie que Diego Santilli ocupará su lugar en la Jefatura de Gabinete.

“Sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta. ¿La Justicia se expidió? ¿Hay una sentencia? ¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la Justicia? No se puede condenar a un hombre inocente», cuestionó.