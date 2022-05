Después de la sanción al psicólogo, ahora apuntan a traumatólogos que cobran plus en Neuquén

Desde el Departamento de Sumarios informaron que el 80% de las denuncias que llegan son por cobro del plus, aunque el 70% ya tiene su sanción. Foto: Florencia Salto

Consejeros gremiales del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) denunciaron en una conferencia de prensa el cobro indebido del plus en la atención médica a afiliados y afiliadas a la obra social. La misma se realizó en las afueras de un edificio médico, lugar desde donde llegaron varias denuncias los últimos días por este tipo de cobros. Aunque recientemente se conoció una sanción contra un psicólogo, los apuntados ahora son traumatólogos. Piden expulsiones.

La consejera gremial en ISSN Susana Delarriva comentó que las denuncias no son sólo de este consultorio, pero en la última semana llegaron varias de esta locación. Además, detalló que desde el Departamento de Sumarios informaron que el 80% de las denuncias que llegan son por cobro del plus, pero que el 70% ya tuvo su sanción.

“Creemos que el que reincide, el que estafa a ISSN y a los afiliados, debe ser expulsado de la cartilla médica de prestadores” sentenció Delarriva, y consideró que la suspensión por 60 días no alcanza.

La consejera también comentó que los representantes legales del edificio médico, ubicado sobre la calle Fotheringan al 200, dijeron que ellos no tienen nada que ver respecto a este tipo de cobros, sino que eso lo manejan los médicos que alquilan los consultorios. Desde el gremio realizaron una llamada al consultorio donde una administradora respondió que el plus va entre los 1200, 1500 o 1800, pero que eso depende de cada médico ya que es una decisión personal.

Hoy se debate en ISSN la incorporación de la exclusión de los prestadores como sanción a quienes cobren el plus. Foto: Florencia Salto

Además, Delarriva detalló que en el convenio que firman los traumatólogos está indicado que cobrar por encima de lo acordado puede ser pasible para la expulsión de la cartilla.

En ese sentido, informó que hoy se debate en el consejo administrador del ISSN la incorporación de la exclusión de los prestadores dentro de la cartilla médica, como sanción a aquellos que cobren el plus.

Los consejeros aclararon que no están en contra de que se rediscutan los honorarios de los distintos médicos, pero que eso lo tienen que hacer con la obra social y no trasladar el costo a los afiliados y afiliadas. Para Delarriva es necesario que el Ministerio de Salud de la provincia controle a los médicos, y que la AFIP intervenga por evasión de impuestos.

La conferencia comenzó luego de una discusión entre el gremio y los representantes legales del edificio médico porque decían que ellos no tienen nada que ver, ya que se debe a un conflicto entre la obra social y los prestadores y ellos sólo les alquilan es espacio.

Recientemente se conoció que el consejo de administración del Instituto sancionó al prestador “Alexandro Abel Timoner” por facturar consultas no realizadas y por cobrar Plus. El profesional no podrá ejercer como prestador durante 60 días y deberá abonar una multa equivalente al 60% de la facturación promedio mensual del último año.